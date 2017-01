Cosa è successo all'estero: Honda rifiuta l'Hull City, Wague al Leicester, Ivanovic allo Zenit

Premier League

Il mercato della Premier League, come da tradizione, è stato il più ricco ed ingordo nel panorama europeo oltre 200 i milioni spesi. Paradossalmente però, il colpo più pesante è stato in uscita, perchè i 60 milioni pagati dallo Shanghai per Oscar rappresentano la cifra pià grossa mossa in questa finestra di trasferimenti.

Sempre verso la Cina si è mosso anche l’attaccante del Watford Odio Ighalo, ex Udinese, per cui il Changchun Yatai ha sborsato ben 24 milioni. In entrata, il colpo più fragoroso, ma già annunciato, è quello del Manchester City che si è assicurato il promettente Gabriel Jesus per 32 milioni di euro.

Ferme le grandi, che non hanno messo a segno grossi colpi: non si registrano scossoni in entrata per Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Manchester United. Non è rimasto invece a guardare l’Everton, che ha messo sul piatto 24 milioni di euro per liberare Morgan Schneiderlin proprio dal Manchester United, squadra in cui era riserva fissa. Sempre i Toffees si sono resi primi attori del colpo più caro di sempre dalla League One, terza serie nazionale: dal Charlton è infatti arrivato a Goodison Park Ademola Lookman, per oltre 11 milioni di sterline, circa 13 milioni di euro. Diversi i movimenti in entrata dall’Italia: l’ultimo in ordine di tempo è Manolo Gabbiadini al Southampton, ma prima di lui hanno lasciato la Serie A per la Premier anche Niang e Zarate, entrambi al Watford, oltre ad Andrea Ranocchia, che ha detto di sì all’Hull City. In uscita, dopo quasi dieci stagioni a Stamford Bridge, anche Branislav Ivanovic si è inserito nella lista dei partenti, volando in Russia allo Zenit San Pietroburg di Guus Hiddink.

Akè, che è tornato al Chelsea dopo il prestito al Bournemouth, ha rifiutato un ritorno a titolo definitivo alle Cherries, che avevano offerto 18 milioni. Nei trasferimenti interni, spicca il passaggio di Berahino dal West Bromwich Albion allo Stoke City per 14 milioni di euro, così come quello di Mamadou Sakho, che proprio sul filo di lana ha lasciato Anfield per firmare con il Crystal Palace. Palace che è risultato molto attivo con gli acquisti di Van Aanholt e di Schlupp dal Leicester. Il West Ham ha rimediato alle partenze di Zaza e Payet con gli arrivi di Fonte dal Southampton e di Snodgrass dall'Hull City. Leicester di Ranieri ha pescato ad Udine nell'ultimo giorno disponibile, prendendo Molla Wague.

Nell'ultima giornata Keisuke Honda, che aveva ricevuto un'offerta dall'Hull City, ha deciso di declinare non convinto della destinazione. Lo stesso Hull City ha virato su Alfred N'Diaye in prestito dal Villareal.

Liga

Una sessione stranamente povera in Spagna, più che altro per il totale immobilismo delle tre grandi: Real Madrid e Atletico Madrid sono rimaste al palo per il blocco del mercato, mentre il Barcellona ha preso solo il giovane uruguaiano Santiago Bueno, aggregato però alla squadra B. Una delle formazioni più attive è stato il Las Palmas, che ha preso due esterni di grande prospettiva come Halilovic e Jesè.

Il Siviglia, ormai sempre più la quarta delle grandi, si è rinforzata soprattutto con Jovetic e Walter Montoya. Zaza è andato a completare il pacchetto offensivo del Valencia, finora senza fortuna, dopo la brutta parentesi londinese al West Ham. Lo stesso Valencia ha preso anche Fabiàn Orellana.

Il Granada ha pescato l’ex Borussia Dortmund Adrian Ramos in prestito; con la stessa formula è arrivato anche Panagiotis Kone dall’Udinese. Pato, dopo una mezza stagione al Villareal, è volato in Cina da Cannavaro, preferendo la montagna di soldi asiatici ad un vano tentativo di tornare ai livelli dei suoi primi passaggi europei.

Ligue 1

Ed è stata proprio la Ligue 1 il campionato con i colpi più importanti: il primo è arrivato ad inizio gennaio ed è l’acquisto di Julian Draxler da parte del Psg, che ha come si consueto fatto la voce del padrone: 40 milioni per Draxler, come detto, e 30 per il portoghese Guedes. Completato anche il trasferimento di Lo Celso, che era già stato chiuso in estate. Ora il giocatore è ufficialmente a Parigi.

L’altra francese molto attiva è il Marsiglia, che è riuscita a chiudere per il ritorno di Payet (29,3 milioni di euro), per l’arrivo di Evra a zero, che torna in Ligue 1 tredici anni dopo l’ultima apparizione con la maglia del Monaco.

Lo stesso Marsiglia ha messo le mani anche su Sanson, prendendolo dal Montpellier per 9 milioni di euro. Grande colpo anche dell’Olympique Lione, che ha messo sul piatto 16 milioni per Memphis Depay, cercando di rivitalizzarlo dopo due stagioni non esaltanti ad Old Trafford. Attivo anche il Lille, che ha anticipato la Lazio aggiudicandosi Anwar El Ghazi dall’Ajax e, sul filo di lana, anche Kishna dalla Lazio.

Bundesliga

Anche qui la finestra di mercato è stata particolarmente interessante soprattutto per quanto riguarda i giovani: a muoversi più di tutte, nell’immobilismo del Bayern Monaco, è stato il Wolfsburg che ha reinvestito gli introiti della cessione di Draxler inserendo nella propria rosa diversi giovani di prospettiva: Yunus Malli dal Mainz per 12 milioni, Riechedly Bazoer dal Wolfsburg per 10 e Paul-Georges Ntep dal Rennes al prezzo di 5 milioni. A fare la parte del leone anche il Bayer Leverkusen, che ha pagato a peso d’oro Leon Bailey, talento classe 1997 dal Genk: le aspirine hanno messo sul piatto una cifra superiore ai venti milioni di euro.

Anche il Mainz ha messo a referto due colpi quantomeno interessanti: Quaison dal Palermo e Bojan Krkic dallo Stoke City. Ha fatto parlare l’acquisto di Isak da parte del Borussia Dortmund: il giovane svedese classe 1999, il più giovane ad andare in rete con la maglia della nazionale maggiore, è stato strappato alla concorrenza del Real Madrid, che aveva già l’accordo con l’AIK Solna. A risultare decisiva è stata la volontà del giocatore stesso, che ha voluto il BVB.

Due trasferimenti interni meritano una menzione: Badstuber ha lasciato il Bayern dopo una lunga militanza, per trovare spazio e fiducia allo Schalke 04. Neven Subotic, dopo aver vinto due campionati e aver giocato una finale di Champions con il Borussia di Klopp, è andato in prestito al Colonia. L'Amburgo, dopo aver spedito Halilovic in prestito al Las Palmas, ha tolto alla Lazio il centrocampista brasiliano Walace, prendendolo dal Gremio.