Craiova-Milan: probabili formazioni, statistiche e diretta tv

1234 giorni dopo il Milan torna a disputare una competizione europea, ripartendo dall’andata del terzo turno preliminare di Europa League contro i CSU Craiova, quinta classificata del campionato rumeno 2016/2017. Allo Stadionul Municipal di Drobeta-Turnu Severin andrà in scena un Milan ancora sperimentale, in quanto orfano dei sicuri titolari Biglia, Bonucci e Calhanoglu. Montella si affida alla vecchia guardia (Abate, Zapata e Montolivo partiranno tutti dal primo minuto) varando un tridente inedito: il ritrovato Niang e il neo acquisto Borini daranno manforte al bomber della Primavera Cutrone, rivelazione di questo precampionato. Per contro l’ex tecnico dell’Under 21 italiana Devis Mangia si affida a un 4-3-1-2 affidando le chiavi del centrocampo a Fausto Rossi, cresciuto nelle giovanili della Juventus con trascorsi nel calcio italiano e in quello spagnolo. Chi passa il turno accede agli spareggi per la fase a gironi di Europa League: ritorno fissato per il 3 agosto a San Siro.

Le probabili formazioni

Universitatea Craiova (4-3-1-2): Calancea; Dimitrov, Spahija, Kelic, Briceag; Rossi, Gustavo, Screciu; Bancu; Baluta, Roman. Allenatore: Devis Mangia

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, R. Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Niang, Cutrone, Borini Allenatore: Montella

Le statistiche

Il Milan torna in Europa dopo tre stagioni di assenza

Il Craiova debutterà in Europa con la nuova dicitura CSU, dopo il fallimento della vecchia società

Devis Mangia - milanese di Cernusco sul Naviglio - ha allenato il Palermo in Serie A nel 2011

Il Milan è imbattuto contro squadre rumene (2 vittorie e un pareggio); nella finale di Coppa dei Campioni del 1989 il Milan di Arrigo Sacchi s'impose per 4-0 sui rumeni dello Steaua Bucarest

Dove vederla

La partita verrà trasmessa in diretta e in chiaro su TV8, ma anche su SkySport1HD, SkySuperCalcio, SkySportMixHD e in streaming su SkyGo. Il match sarà poi visibile in differita su Milan TV alle 23:30.