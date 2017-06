Cristiano Ronaldo presenta i suoi gemelli: "Felice di stringere i nuovi amori della mia vita"

" Contessimo, stringo tra le braccia i nuovi amori della mia vita. "

Ed ecco la presentazione dei gemellini tra le braccia di papà Cristiano Ronaldo.

Ronaldo ha aspettato la fine dell’avventura Confederations Cup per il suo Portogallo, sconfitto contro il Cile, per presentare al mondo i bambini che, secondo voci non confermate di una TV portoghese,dovrebbero essere nati l'8 giugno e dovrebbero chiamarsi Eva e Mateo.

Ronaldo, che proprio in foto stringe a sé i piccoli, ha ricevuto un permesso per tornare a casa per stare con i figli e pertanto, salterà l’incontro valido per il terzo posto in Confederations Cups.

Su Facebook, CR7 ha espresso la sua gratitudine alla federazione portoghese per avergli permesso di essere accanto ai piccoli gemellini.

" Sono stato con la squadra, con tutto me stesso. Anima e Corpo, anche se stavano nascendo i miei bambini. Purtroppo non siamo stati in grado di raggiungere il nostro obiettivo principale ma sono convinto che continueremo a dare gioia ai nostri tifosi portoghesi. Il Presidente della Federcalcio portoghese e l’intero staff della nazionale hanno avuto un atteggiamento che mi ha toccato, non lo dimenticherò "

Una nota ufficiale dichiara: “Il Presidente della FA Portoghese e l’allenatore della nazionale, erano stati informati prima del’inizio della Confederations Cup che il capitano Cristiano Ronaldo, era diventato papà”.

Ora Cristiano potrà godersi i suoi gemellini e Cristiano Jr e perché no, insegnare loro ad amare il calcio a tifare subito Portogallo perché con un papà così, le vittorie possono essere sempre dietro l’angolo. Congratulazioni Campione!