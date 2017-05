Crotone: migliorano le condizioni di Stoian dopo il ricovero

Crotone, 2 mag. (LaPresse) - "Al fine di chiarire voci infondate circa le condizioni cliniche" di Adrian Stoian, centrocampista del Crotone, la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero della città calabrese comunica che il giocatore "è stato ricoverato presso l’Unc di Neurologia in stato confusionale transitorio, associato a stato febbrile". "In ogni caso - precisa il bollettino medico - le condizioni generali attuali" del giocatore "non destano particolari preoccupazioni e il decorso clinico si sta svolgendo in modo regolare".