Crystal Palace: Sam Allardyce lascia il club e la panchina

Londra (Regno Unito), 24 mag. (LaPresse/Reuters) - Dopo aver centrato l'obiettivo salvezza, Sam Allardyce lascia la panchina del Crystal Palace. Subentrato a dicembre ad Alan Pardew quando la squadra si trovava un punto sopra la zona retrocessione, l'allenatore inglese ha condotto il club inglese al 14° posto in Premier League, vincendo otto gare su 21. "Non ho ambizioni di ottenere un altro incarico - ha raccontato Allardyce spiegando la propria scelta - Voglio godermi la vita finché sono relativamente giovane e abbastanza sano per fare tutte le cose che voglio fare, come viaggiare, passare più tempo con la mia famiglia e i miei nipoti senza l'enorme pressione che comporta essere un allenatore. E' il momento giusto per me".

Fonte Reuters-Traduzione LaPresse