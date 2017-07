Da Aubameyang a Morata, attaccanti con la valigia: in attesa del valzer delle punte

Attaccanti in cerca di una casa. Bomber non la valigia in mano, in attesa di capire verso quali porte dovranno mirare il prossimo anno. Alexandre Lacazette all'Arsenal e Romelu Lukaku al Manchester United hanno fatto partire il cosiddetto valzer delle punte, e ora tocca agli altri. A Diego Costa, Aubameyang, Sanchez, Kalinic, Morata, forse pure a Belotti e Mbappé. Fuoriclasse, campioni o semplici attaccanti di livello, tutti sullo stesso piano: quello del mercato. Perché tutti hanno in comune un aspetto: prima di settembre potrebbero aver già indossato una maglia diversa da quella attuale.

Chi vuole cambiare aria

Da tempo Pierre-Emerick Aubameyang non fa che ripetere quanto gli piacerebbe giocare nel Real Madrid, ma intanto a sognare lui sono i cinesi del Tianjin Quanjian. Oltre al Milan, che vorrebbe rimediare all'errore commesso qualche anno fa. Difficile una sua permanenza al Borussia Dortmund, tanto più che il ds Zorc ha detto: "Siamo aperti a proposte, anche se fino a un certo punto". A movimentare il mercato sarà anche Alvaro Morata, la cui insoddisfazione cresce ogni giorno che passa: lo United lo ha scartato e così può essere il Chelsea la sua destinazione. Anche perché Conte è alla ricerca di un attaccante dopo aver dato il benservito a Diego Costa. Destinazione dell'ispano-brasiliano? Lui spera nell'Atletico Madrid, ma anche il Besiktas ci prova. Infine, Nikola Kalinic. Situazione chiarissima: il croato chiama il Milan, ma la Fiorentina ha scelto di evitare la smobilitazione completa bloccando almeno lui. Ma pure Pioli, che ammette che "nel calcio moderno le motivazioni sono tutto", ha capito che trattenerlo sarà missione ardua.

Il caso Alexis Sanchez

A far propendere la bilancia verso la separazione dall'Arsenal è il contratto di Alexis Sanchez, con scadenza 30 giugno 2018. Tradotto: se rimane e non rinnova, l'ex Udinese se ne andrà senza portare una sola sterlina nelle casse dei Gunners. Manchester City e Bayern Monaco sono i due club favoriti, ma occhio anche al PSG. Improbabile invece un ritorno in Italia, nonostante nel calderone delle indiscrezioni sia emerso anche il nome dell'Inter. Sanchez non parla, Wenger ribadisce la sua incedibilità, ma quel contratto non ancora rinnovato pesa come un macigno sulle effettive possibilità che il matrimonio continui. La sensazione? Dopo aver ceduto Douglas Costa alla Juventus, partirà la vera offensiva del Bayern.

Alexis Sanchez, l'attaquant d'Arsenal.Getty Images

I "blindati": Belotti e Mbappé

Tanto forti quanto costosi. Andrea Belotti e Kylian Mbappé hanno in comune la giovanissima età (più il francese dell'italiano) e un prezzo esorbitante: 100 milioni vale il centravanti della nazionale azzurra, clausola relativa però soltanto all'estero, ma non è inferiore nemmeno la valutazione che il Monaco dà del proprio golden boy. Belotti piace in particolare al Chelsea, ma le sensazioni portano tutte a una sua permanenza al Torino, almeno per un altro anno. Mbappé piace a tutti, ma solo un pugno di club possono permettersi di sognarlo: PSG, Real Madrid, forse Manchester City. Le solite. Anche qui, si dovrebbe tornare a parlarne tra 12 mesi.

E Ibrahimovic?

L'infortunio al ginocchio che lo ha costretto a concludere prematuramente la stagione ne ha precluso il rinnovo con il Manchester United, ma anche la chance di scegliersi immediatamente una nuova squadra. Europea e non (Los Angeles Galaxy). Anche con una gamba sola Zlatan Ibrahimovic rimane lo svincolato di lusso del mercato, ma per rivederlo all'opera si dovrà attendere gennaio. In Inghilterra sussurrano che lo stesso United sarebbe pronto a fargli firmare un altro contratto appena sarà guarito, ma con l'ingombrante (e non solo per la stazza) Lukaku come la mettiamo? Più probabile un approdo a Los Angeles, nella MLS, per chiudere in grande stile la carriera nella città e nella squadra che, prima di lui, accolsero altre star mondiali come Beckham e Gerrard. Ovunque vada, sarà un trasferimento-evento.