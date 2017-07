Da Jovetic a Niang, i "giocatori yo-yo": tornati dai prestiti, dovranno ripartire

Chiamiamoli "giocatori yo-yo". Quelli di cui i club provano disperatamente a liberarsi, ma senza successo assoluto. Perché, dopo averli lasciati andare in prestito un anno o sei mesi fa, adesso se li ritrovano in rosa, spesso con l'urgenza di cederli per poter sbloccare il mercato in entrata. Esuberi di lusso, come Stevan Jovetic o M'Baye Niang, e occasioni per qualche altro club di A, come Anthony Mounier. Di seguito, ecco una lista dei principali giocatori appena tornati, ma già sulla via d'uscita.

Stevan Jovetic

Doveva andarsene prima del 30 giugno e portare nelle casse dell'Inter 13 milioni, utilissimi per il FPF. Ma è ancora a Milano, dopo il buon prestito semestrale al Siviglia. Non rimarrà, perché il club ha deciso da tempo di disfarsi di lui. E pare che proprio gli andalusi non abbiano abbandonato completamente le speranze di riaverlo.

Destinazione possibile: Siviglia

Stevan JoveticGetty Images

M'Baye Niang

Poteva tornare in Premier League, dove lo voleva l'Everton, ma ha rifiutato. E ora che i Toffees sono forti su Giroud e Rooney, la porta è chiusa. Dove finirà dunque l'ex genoano? Una domanda che, al momento, non ha una risposta. Senza offerte concrete, il Milan dovrà probabilmente aspettare agosto per piazzare l'attaccante francese a un acquirente davvero interessato.

Destinazione possibile: ?

Niang - Milan-Cagliari - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Juan Camilo Zúñiga

De Guzman se n'è andato (ieri, all'Eintracht Francoforte), ma il colombiano è sempre un giocatore del Napoli, dopo l'annata trascorsa al Watford con il mentore Mazzarri. Nemmeno convocato per il ritiro, potrebbe rescindere il contratto e tornare in patria.

Destinazione possibile: Atletico Nacional

Duvan Zapata

Lui sì, a differenza del connazionale Zúñiga, è partito per Dimaro. Ma non rimarrà alla corte di Sarri, a meno che i piani del Napoli cambino improvvisamente. Anche lui, reduce da 10 reti in 38 partite con l'Udinese, ha le valigie in mano. L'Everton si è tirato indietro, la trattativa col Torino ha invece subìto un'accelerata forse decisiva.

Destinazione possibile: Torino

William Vainqueur

Qualcuno se l'era perso per strada, ma sì, è ancora un giocatore della Roma. Scaduto il prestito al Marsiglia, che al suo posto a centrocampo ha inserito Luiz Gustavo, è in attesa di una proposta. Piace all'estero, dove ultimamente si è registrato l'interesse di un paio di club: lo vuole anche Ranieri.

Destinazioni possibili: Nantes, Galatasaray

Andrea Ranocchia

Rieccolo, ancora una volta. Lo scorso anno eravamo nella medesima situazione. Cambiava solo la squadra da cui era reduce: Sampdoria allora, Hull City oggi. E proprio in Premier League, dove nel complesso non ha fatto male nonostante la retrocessione, potrebbe rimanere l'ex barese, che in Italia piace anche al Cagliari.

Destinazioni possibili: Huddersfield, Cagliari

Hull City's Andrea Ranocchia celebrates scoring their second goal.Eurosport

Mati Fernandez

Scaduto il prestito annuale al Milan, è tornato alla Fiorentina. Dove non rimarrà, nonostante il buon apporto regalato a una squadra che proprio lui ha trascinato in Europa League contro il Bologna, alla penultima di campionato. Niente Milano, niente Firenze: un ritorno in patria, magari in quel Colo Colo in cui si è fatto notare al pubblico europeo, si fa sempre più probabile.

Destinazione possibile: Colo Colo

Anthony Mounier

Come passare per tre squadre in un anno e non giocare praticamente mai: firmato Anthony Mounier. Il tourbillon è finito e il francese, transitato per pochi giorni al Saint-Etienne a gennaio prima di andare all'Atalanta, è tornato al Bologna. È in uscita e, ripensando ai colpi mostrati agli esordi in rossoblù, potrebbe rappresentare una soluzione interessante anche per un club medio-piccolo italiano.

Destinazione possibile: ?

2016, Mounier, Bologna-Verona, LaPresseLaPresse

Ricardo Kishna

Ecco un altro che le potenzialità le avrebbe, le movenze da grande giocatore pure, ma che fatica a tradurre la teoria nella pratica. Appena 11 - senza reti - le presenze con il Lilla, che ha deciso di non riscattarlo. E così l'olandese rischia di non essere nemmeno convocato per il ritiro di Auronzo, che prenderà il via domenica. Destino più che mai incerto, permanenza poco probabile così come il passaggio al Crotone.

Destinazione possibile: ?

Juan Iturbe

Niente da fare: che sia alla Roma o altrove, l'ex veronese proprio non riesce a ritrovare il brio e la tranquillità di quando furoreggiava in riva all'Adige. Altro giro, altra corsa: appena tornato dalla mezza stagione al Torino, è destinato nuovamente a ripartire. Lo vuole il Genoa, lo chiama a gran voce la "sua" Argentina.

Destinazioni possibili: Genoa, San Lorenzo