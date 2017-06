Dal Canto nuovo allenatore della Primavera della Juventus, sostituisce Fabio Grosso

Alessandro Dal Canto è il nuovo allenatore della formazione Primavera della Juventus. Sostituisce Fabio Grosso, che ha detto sì all'offerta del Bari ed inizierà la sua avventura in Serie B.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Dal Canto ha iniziato la propria carriera da allenatore con la Primavera del Padova, la cui prima squadra in Serie B gli viene affidata a marzo 2011, trascinata ad un passo dalla promozione nella massima serie (sconfitto in Finale Play-off dal Novara). Il tecnico veneto guida i biancoscudati anche nella stagione 2011/2012, mentre nel gennaio 2013 assume l'incarico di allenatore del Vicenza, sempre in Serie B. Nell'estate 2013 passa al Venezia, in Lega Pro, club che guida fino ad ottobre 2015. Nell'estate 2015 è scelto dalla Federazione come tecnico della Nazionale Under 17, selezione giovanile che guida fino alla Fase Finale dell'Europeo di categoria, nell'estate 2016. Nella stagione appena conclusa, Dal Canto ha guidato la Primavera dell'Empoli, formazione condotta al terzo posto in classifica nel Girone B e in Finale alla Viareggio Cup.