Dalle macerie alla Promozione, l'impresa sportiva del Camerino: il trionfo degli sfollati

Un prato verde da condividere con qualche centinaio di sfollati dove ritrovarsi, almeno tre volte a settimana, a rincorrere un pallone, prendere a calci la frustrazione e dimenticare per qualche ora i problemi e le sfide della vita. Non si può non partire da qui per raccontare una delle favole calcistiche più belle della stagione italiana, l’exploit dell'Asd Camerino, squadra marchigiana di Prima Categoria che ha trionfato nel girone C e regalato un sorriso a una comunità che sette mesi fa è stata completamente devastata dal terremoto che ha lacerato il cuore di uno dei comuni più importanti della provincia di Macerata, noto soprattutto per l’Università fondata in età medievale.

Un trionfo inatteso e per certi versi miracoloso, sia perché la squadra un anno fa militava in Seconda Categoria ma soprattutto per le difficoltà logistiche e psicologiche che hanno dovuto superare i giocatori e i dirigenti della squadra che, come oltre i 6000 residenti di questo comune, hanno perso la propria abitazione e si sono dovuti trasferire in affitto negli appartamenti al mare o in sistemazioni autonome ‘da parenti o amici’. Nonostante i sacrifici, la paura e le innumerevoli problematiche nessuno ha mai pensato di mollare di un centimetro e venir meno ai propri impegni come ci racconta l’allenatore Giuseppe Santoni, che nella vita di tutti i giorni è in realtà il vigile urbano di Valfornace (comune di 1000 abitanti a meno di 9 km da Camerino).

"Abbiamo iniziato gli allenamenti per la nuova stagione il 22 agosto e due giorni dopo è arrivata la prima scossa di terremoto, che ha provocato i primi seri danni e cambiato la nostra quotidianità. Il peggio però doveva ancora venire: quando la terra ha tremato alle 19.11 del 26 ottobre, noi eravamo in campo ad allenarci e siamo stati fermati dalla corsa forsennata di migliaia di persone che fuggivano dalle proprie abitazioni per mettersi in salvo ed evitare di rimanere sepolte sotto le macerie. Quella sera quasi tutti gli edifici del centro storico e il campanile di Santa Maria in Via sono crollati. Quando siamo tornati negli spogliatoi le facce erano cupe e in tanti abbiamo pensato che quella sarebbe stata la fine della nostra stagione. Invece nonostante tutti avessimo perso le nostre abitazioni, qualche giorno dopo ci siamo ritrovati in campo ed abbiamo capito che mollare non era assolutamente la cosa giusta da fare. Quella sera, spronati dalle parole del capitano Flaviano Onesini, i ragazzi hanno stretto una sorta di patto d'acciaio. Si sono ripromessi che avrebbero vinto il campionato e scritto una pagina storica dello sport di Camerino. In quel momento per la prima volta nella mia carriera di allenatore ho capito che i giocatori ci credevano addirittura più del loro allenatore: questa loro carica mi ha spronato a dare ancora di più. Col passare degli allenamenti e delle settimane ci siamo compattati e, pur non prendendo alcun rinforzo nel mercato invernale, abbiamo vinto il campionato meritatamente, con la squadra più giovane del torneo e la migliore difesa”.

Il calcio per evadere dai problemi

Mister Santoni - che ha iniziato ad allenare nel 1992 all'età di 27 anni e per uno strano scherzo del destino era seduto sulla panchina del Camerino anche nel 1997, l’anno del primo terremoto che provocò meno danni rispetto a quello dello scorso autunno - e i giocatori capiscono subito che il calcio li può aiutare ad evadere e a lasciare per qualche ora fuori dal campo gli assilli e le ansie della quotidianità.

"Il pallone è stata una valvola di sfogo straordinaria per tutti noi. Avere una partita da preparare, un contrasto da vincere, un gol da fare, un obiettivo da raggiungere ci ha aiutati a non scoraggiarci e ha anche finito per cementare il legame fra la squadra e la città di Camerino. Se nel 1997 il terremoto fu l’inizio della fine per una squadra composta per lo più da forestieri e che retrocesse miseramente dalla D all’Eccellenza, quest’anno proprio il fatto di avere una rosa di giocatori tutti originari di Camerino ha fatto la differenza. Il senso di appartenenza, la voglia di fare qualcosa che restasse nella storia della nostra comunità ci ha permesso di andare oltre i limiti e centrare un traguardo che alla vigilia non era minimamente pronosticabile. Si era partiti per salvarsi bene e magari acciuffare i playoff all’ultima giornata, si è finiti col vincere il campionato… E il merito è tutto di un gruppo di ragazzi eccezionale che, da metà novembre, per giocare a calcio una sera sì e una no dopo il lavoro, è salita su un pulmino (guidato dal capitano) e ha viaggiato per oltre 100 km fra andata e ritorno per allenarsi e preparare al meglio le partite”.

Fra i ragazzi che macinavano kilometri partendo dalla costa adriatica alla volta di Camerino c’era anche uno dei figli del tecnico Santoni, Fabrizio attaccante della formazione biancorossa e autore di una delle due reti che hanno regalato alla squadra biancorossa la decisiva vittoria nella trasferta sul campo del Muccia, la squadra con cui Giuseppe Santoni 25 anni fa vinse il suo primo campionato da allenatore.

“Fabrizio ha 27 anni è il maggiore dei miei figli e come quasi tutti i componenti della squadra si è dovuto trasferire al mare. Attualmente vive in un camping in una località della costa a circa 80 km da Camerino. Io invece vivo a Valfornace insieme al resto della famiglia e al figlio più piccolo Riccardo: anche quest'ultimo gioca a calcio nel Camerino. Entrambi sono attaccanti e sono stati tra i protagonisti di questa bella favola. Io però non gli ho regalato nulla: giocano perché se lo meritano e non perché sono miei figli. Se da un giocatore normale pretendo 100, da loro pretendo sempre 300…”.

Il cannoniere principe del Camerino è invece: Alessandro Di Modica, autore di 16 gol in campionato e 20 in tutte le competizioni. Per svariate settimane ha dormito in un letto a pochi metri dagli spogliatoi: “Oltre alla casa, il terremoto gli ha portato via anche il lavoro, però per fortuna qualche giorno fa mi ha confidato che la cartiera dove lavorava ha riaperto e che presto tornerà ad avere il suo impiego. Una bella notizia…”.

Già, notizie buone dal punto di vista della costruzione invece purtroppo non se ne vedono: le casette provvisorie dopo quasi otto mesi non sono ancora arrivate e anche le attività commerciali che hanno riaperto i battenti si contano sulle dita di una mano…

"Purtroppo qua è cambiato poco o nulla dal 30 ottobre, l’unica cosa che ci conforta è che, per fortuna, da qualche mese la terra non trema più. Mentre parlo tre ruspe stanno togliendo un cumulo di macerie per provare a liberare un’area in cui saranno riposizionate delle attività commerciali. Ci avevano promesso le casette ma ancora non si sono viste. Quelle poche che si vedono, sono state comprate da famiglie pagando di tasca propria. A Valfornace sono l’unico vigile e le lamentele e gli sfoghi della gente me li prendo tutti io. Fa parte del ruolo però anch’io sono nella loro stessa identica situazione: senza una casa e senza risposte. Mi auguro che lo Stato faccia in fretta e non si dimentichi di noi marchigiani. Mi auguro che alla ripresa degli allenamenti ad agosto, gli sfollati di Camerino compresi i miei calciatori siano dentro ai moduli abitativi destinati ai terremotati… Sarebbe un bel passo verso una ritrovata normalità”.