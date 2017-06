Dani Alves verso l'addio alla Juventus: si tratta la rescissione contrattuale

Sembra essere molto vicino l'addio tra la Juventus ed il brasiliano. Negli ultimi giorni il brasiliano ha mostrato nervosismo e soprattutto ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sono piaciute, specialmente quelle legate a Dybala. Nella serata di ieri, poi, la risposta piccata via Twitter all'account di Sport Mediaset.

Oggi, nel pomeriggio, gli agenti del giocatore sono stati in sede per incontrare Marotta e per trattare con l'amministratore delegato la rescissione contrattuale. La conferma è giunta poco fa da Sky Sport, secondo cui il malcontento del giocatore potrebbe dunque sfociare in un addio anticipato.