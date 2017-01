Darmstadt: risolto il contratto di Ben-Hatira, legato a estermisti

Torino, 26 gen. (LaPresse/Reuters) - Il club della Bundesliga Darmstadt 98 e il centrocampista Aenis Ben-Hatira hanno risolto consensualmente il loro contratto per il presunto supporto del giocatore ad un'organizzazione che le autorità tedesche dicono essere vicini agli estermisti islamici. Il centrocampista nato a Berlino, ma che ha la doppia cittadinanza tedesca e tunisina e ha giocato per la squadra nazionale della Tunisia e le squadre giovanili tedesche, ha firmato con il Darmstadt in questa stagione. In precedenza aveva giocato con Amburgo SV ed Hertha Berlino. Il 28enne Ben-Hatira ha fatto una serie di dichiarazioni pubbliche di supporto per Ansar International, un'organizzazione di aiuto per sostenere i musulmani in Germania e all'estero.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse