De Laurentiis: "Ibra? Forse può allenare Napoli tra 5-6 anni"

Madrid (Spagna), 15 feb. (LaPresse) - "Ibrahimovic? Ci siamo incontrati quest'estate a Los Angeles, che è la mia seconda casa, e l'ho portato a cena. Parlano di un uomo imbronciato, ma io trovato un uomo rilassato e con una famiglia straordinaria. Che bellezza! Forse può essere l'uomo che potrà allenare il Napoli fra cinque o sei anni. Chi vivrà, vedra". Parole sibilline del presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di Premium Sport, poco prima della sfida con il Real Madrid in Champions League, a proposito della stella del Manchester United. "Ibra al Napoli come giocatore? Mi piacerebbe ma ha già una certa età. Questi personaggi vogliono giocare, non vogliono fare panchina", ha aggiunto.