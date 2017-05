Dembélé e Aubameyang, rompono la maledizione: il Dortmund si porta a casa la Coppa di Germania

Il Borussia Dortmund di Thomas Tuchel, dopo aver perso tre finali consecutive, finalmente si porta a casa la coppa di Germania, la quarta nella sua storia. I gialloneri hanno avuto la meglio, per 2-1, su un ottimo Eintrach Francoforte che se l’è giocata assolutamente alla pari. Al gol di Dembélé all’8’ del primo tempo, ha risposto l’ex Fiorentina Ante Rebic al 29’. Nella ripresa, dopo il palo e quasi autogol di Fabian, ci pensa Aubameyang a regalare la vittoria al Dortmund con il rigore conquistato da Pulisic per fallo di Hradecky. Il Dortmund, dunque, di fronte ad oltre 74.000 spettatori vince l’edizione numero 82 della DFB-Pokal e chiude la stagione con un mezzo sorriso anche se in Bundesliga avrebbe potuto dare molto di più. Aubameyang, invece, tocca quota 40, anche se potrebbe essere stato il suo ultimo gol con la maglia giallonera.

La cronaca

Nel primo tempo parte subito forte il Dortmund che va già in gol all’ottavo minuto con un gran gol di Ousmane Dembélé che in un fazzoletto ha fatto secco un difensore dell’Eintracht e ha battuto il portiere Hradecky. Al 26’ l’Eintrach spaventa i gialloneri ma al 29 i padroni di casa colpiscono con l’ex Fiorentina Rebic, abile a sfruttare una voragine lasciata dalla difesa di Tuchel. Dieci minuti dopo palo clamoroso di Seferovic a pochi metri dalla porta difesa da Bürki.

Nella seconda frazione il Borussia parte con un piglio diverso e va vicino al gol con Kagawa: il giapponese invece di tirare, però, la mette in mezzo: libera la difesa dell’Eintracht. Minuto 63’ palo clamoroso del Borussia con Aubameyang che colpisce in rovesciata: Fabian salva sulla linea con l’aiuto del palo. Minuto 66 fallo ingenuo di Hradecky su Pulisic: Aytekin concede il rigore. Dal dischetto Aubameyang non sbaglia. 73’ tiro di Seferovic: centrale. Minuto 79’ tiro insidioso di Meier: il Dortmund si salva in angolo con una deviazione. Il Dortmund rischia di fare il terzo gol al minuto 85 con Aubameyang: incrocio dei pali. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine: vince il Borussia per 2-1 contro l'Eintracht.

La statistica chiave

Gol numero 40 in stagione per Aubameyang che segna così la sua dodicesima rete in coppa di Germania con la maglia del Dortmund. Il Borussia, tra l’altro, dopo tre finali consecutive perse, riesce a spezzare finalmente la maledizione e si porta a casa la sua quarta DFB Pokal della sua storia.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Pierre-Emerick Aubameyang: sonnecchia per 63 minuti ma quando conta lui c'è sempre. L'attaccante gabonese, fresco vincitore della classifica marcatori in Bundesliga, segna il gol del 2-1 su rigore e mette fine alla maledizione che aveva colpito il Dortmund in Coppa di Germania. L'ex canterano del Milan segna il gol numero 120 in 189 partite in giallonero: what else?

Il peggiore

Jesús Vallejo Lázaro: Dembélé lo scherza in più di una circostanza. Il giocatore in prestito dal Real Madrid si è dimostrato ancora un po' acerbo per certi palcoscenici.

Il tabellino

EINTRACHT FRANCOFORTE: Hradecky, Abraham, Vallejo, Hector, Chandler (72’ Meier), Medojevic (56’ Tawatha), Gacinovic, Oczipka. Fabian (79’ Blum), Seferovic, Rebic. All: Kovac

BORUSSIA DORTMUND: Bürki, Bartra (76’ Durm), Sokratis, Schmelzer (46’ Castro), Piszczek, Ginter, Dembélé, Kagawa, Guerreiro, Reus (46’ Pulisic), Aubameyang. All: Tuchel

Reti: 8’ Dembélé (B), 29’Rebic (E), 67’ Aubameyang (B)

Ammoniti: Gacinovic (E), Abraham (E), Hradecky (E), Rebic (E), Dembélé (B)