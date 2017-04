Il Bayern perde la testa: 3-2 Dortmund che va in finale, resta solo la Bundesliga per Ancelotti

Doveva essere il mese della verità per il Bayern Monaco, una macchina da guerra pronta a vincere qualsiasi trofeo. Aprile ha dato sì il suo responso, ma è più che negativo per la squadra di Ancelotti poiché che i bavaresi hanno trovato solo 1 successo nelle ultime 7 gare giocate, con tanto di eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa di Germania. Il ko contro il Borussia Dortmund è la sintesi perfetta di questa stagione, con il Bayern a dominare, a creare occasioni senza però sfruttarle appieno, lasciando così campo aperto agli avversari che portano a casa il bottino pieno. Menzione speciale per Dembélé a cui sono bastate due fiammate per regalare ai gialloneri il biglietto per Berlino, il quarto consecutivo con il Borussia che spera ora di alzare al cielo la Coppa dopo tre finali perse nelle ultime tre stagioni (l'avversario sarà l'Eintracht Francoforte di Niko Kovac). Che dire, la sconfitta è più che meritata per il Bayern: le partite si devono vincere mettendo al sicuro il risultato e i bavaresi hanno sprecato tantissimo per recriminare sull'arbitro (anche oggi non è stato dato un rigore netto) o sulle assenze (il ko di Neuer si fa sentire). Madrid è rimasta negli occhi e nella testa dei giocatori, una gara difficile da dimenticare, ma bisogna andare avanti e non si può rimanere ancorati agli episodi (o ai clamorosi torti arbitrali) del Santiago Bernabéu. Ad Ancelotti non resta che vincere la Bundesliga, +8 sul Lipsia a quattro giornate dal termine, ma il titolo di Germania basterà per non etichettare questa stagione come fallimentare?

Cronaca

Avvio poco pimpante del Bayern e Aubameyang ha subito l'occasione per segnare la rete dell'1-0, ma il gabonese manda a lato da due passi dopo la dormita di Lahm e Hummels. Ritmi bassi, ma al 19' Javi Martínez realizza un clamoroso assist per Aubameyang: il gabonese colpisce il palo sull'uscita di Ulreich, ma c'è ben appostato Reus che in tap-in manda in vantaggio il Borussia. C'è la reazione del Bayern e al 28' arriva il pareggio, proprio, di Javi Martínez con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il basco ci riprova ma colpisce in pieno il palo, mentre non viene fischiato un rigore a favore del Bayern nonostante un tocco di mano - evidente - di Papastathopoulos sul colpo di testa a botta sicura di Lewandowski. Nel finale arriva il 2-1 di Hummels sull'assist di Ribéry; ci sarebbe spazio anche per il tris ma Lewandowski si fa ipnotizzare da Bürki allo scadere.

Bayern Munich's German defender Mats Hummels (C) and his team mates celebrate the second goal for their team during the German Cup DFB Pokal semifinal football match between FC Bayern Munich and BVB Borussia Dortmund in Munich, on April 26, 2017.Getty Images

In avvio di ripresa subito un'occasione per il Bayern ma sbaglia ancora una volta Lewandowski. Ben tre le chance per Robben, la terza è la più clamorosa con l'olandese che centra in pieno il palo da due passi dopo l'errore in rinvio di Bürki. E dopo i tanti gol sbagliati arriva la rimonta del Borussia Dortmund, prima c'è il pareggio di Aubameyang su splendido spiovente di Dembélé, poi è lo stesso francese a firmare il 3-2 dopo l'erroraccio di Lahm a centrocampo. Ancelotti a questo punto prova ad inserire Müller e Douglas Costa, ma il risultato non cambia. Solo un'occasione per Robben, respinta dal portiere Bürki.

La statistica

28 - E chi lo ferma Dembélé? Il francese è imprendibile e anche oggi porta a casa un assist e un gol. In totale, l'ex Rennes raggiunge quota 28 tra reti e passaggi decisivi (9+19).

Il Tweet

Un periodo da incubo per il Bayern... E dire che erano i favoriti per vincere tutto...

Il migliore

Ousmane DEMBÉLÉ - Non è continuo, ma quando parte lascia sempre sul posto Alaba. Con due fiammate mette in ginocchio il Bayern, prima l'assist per Aubameyang, poi il gol del 3-2 che vale la finale.

Matchwinner Dembélé bejubelt seinen SiegtrefferGetty Images

Il peggiore

Philipp LAHM - Il capitano del Bayern è irriconoscibile. A volte irritante nel suo continuo possesso, senza sbocchi. Si addormenta più volte nel primo tempo, lasciando semaforo verde a Guerreiro. Nella ripresa la chicca finale con il controllo fallito a centrocampo che fa partire il contropiede del 3-2. Tanti cross sbagliati, tante palle perse. Forse ci sarà un motivo se ha deciso di ritirarsi a fine stagione...

Tabellino

Bayern Monaco-Borussia Dortmund 2-3

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Lahm, Javi Martínez, Hummels (61' J.Boateng), Alaba; Xabi Alonso (79' T.Müller), A.Vidal; Robben, Thiago Alcántara, Ribéry (86' Douglas Costa); Lewandowski. All. Carlo Ancelotti

Borussia Dortmund (4-1-4-1): Bürki; Piszczek (80' Pulisić), Papastathopoulos, S.Bender, Schmelzer; Weigl; O.Dembélé, G.Castro (46' Durm), Guerreiro, Reus (90+1 Ginter); Aubameyang. All. Thomas Tuchel

Marcatori: 19' Reus (D); 28' Javi Martínez (B), 41' Hummels (B); 69' Aubameyang (D), 74' O.Dembélé (D)

Arbitro: Manuel Gräfe

Ammoniti: 14' Weigl, 26' O.Dembélé, 78' Xabi Alonso, 90+5 Bürki

Espulsi: nessuno