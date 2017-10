Pokerissimo Borussia Dortmund a Magdeburgo: 5-0 e ottavi di finale centrati senza problemi.

Una ripresa senza storia, manda agevolmente il Borussia Dortmund agli ottavi di finale della Coppa di Germania. Contro lo storico Magdeburg, ora secondo in Dritte Liga ma, ai tempi della Cortina di Ferro e di Jürgen Sparwasser, campione della Coppa delle Coppe '73-74 ai danni del Milan di Giovanni Trapattoni. In una ribollente MDCC Arena, finisce 5-0 per la formazione di Bosz.

La cronaca della partita

Subito un palo per il Borussia Dortmund: al 4', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Philipp si inserisce bene a centro area e colpisce in pieno il palo a Brunst battuto. Il portiere del Magdeburg, però, si supera sulla successiva respinta a botta sicura di Isak. E', comunque, un fuoco di paglia, perché sono i padroni di casa a martellare con un agonismo sopra le righe pur senza eccellere in zona d'attacco. La formazione di Bosz è in difficoltà, necessita di una scossa, che arriva con l'ingresso in campo di Gonzalo Castro dopo un colpo al collo subito da Dahoud, costretto a uscire al 41' per mano di Weil. All'ex Bayer Leverkusen bastano 30 secondi per sbloccare l'incontro: cross dalla destra di Yarmolenko, sponda aerea di Isak e deviazione vincente, in spaccata, del neoentrato. Nella ripresa, il Borussia Dortmund vuole mettere immediatamente le cose in chiaro, tanto da raddoppiare dopo 2' di gioco: la compagine giallonera si distende in contropiede, Philipp estrae dal cilindro uno splendido filtrante per Isak, il cui diagonale non lascia scampo a Brunst. Ed è 0-2. Episodio che manda in disarmo i padroni di casa, che subiscono il tris con Yarmolenko su calcio di rigore, assegnato dopo un intervento in area col braccio del neoentrato Chahed su cross di Guerreiro. E' il 74'. Passano altri 5' ed è ora del poker, giunto su colpo di testa di Bartra, che sfrutta al meglio un bell'assist, dalla sinistra di Kagawa. Il giapponese si toglierà la soddisfazione del gol al 90' ponendosi da terminale vincente a una straordinaria azione corale, tutta di prima della compagine giallonera, che vince 5-0 e accede agilmente agli ottavi di finale della DFB Pokal.

La statistica chiave

30

Come i secondi impiegati da Gonzalo Castro per sbloccare il match dal suo ingresso in campo, datato 41'.

Il tweet

Il migliore

Andriy YARMOLENKO (Borussia Dortmund): uomo ovunque dell'attacco giallonero. Entra praticamente in tutti gli episodi da rete.

Il peggiore

Tarek CHAHED (Magdeburg): Appena entrato, provoca goffamente un calcio di rigore. Serata da dimenticare.

Il tabellino

MAGDEBURG-BORUSSIA DORTMUND 0-5

1. FC Magdeburg (5-2-3): Brunst; Butzen, Schäfer, Weil (61' Rother), Hammann, Niemeyer; Sowislo, Erdmann (82' Handke); Türpitz (66' Chahed), Beck, Lohkemper. All.: Härtel.

Borussia Dortmund (4-3-3): Bürki; Bartra, Papastathopoulos, Zagadou, Schmelzer (62' Guerrero); Sahin, Kagawa, Dahoud (41' Castro); Yarmolenko, Isak, Philipp. All.: Bosz.

Arbitro: Daniel Siebert di Berlino.

Gol: 42' Castro (B), 47' Isak (B), 74' rig. Yarmolenko (B), 79' Bartra (B).

Note - Recupero: 1+0. Ammoniti: Isak, Zagadou, Papastathopoulos.

Gli altri match della serata di DFB Pokal

Senza problemi anche il Bayer Leverkusen, che in un altro confronto tra un team della Bundes ed uno di 3. Liga, passa con un 4-1 alla Bayarena ai danni della Union Berlino con le reti di Brandt, Alario, Wendell (su rigore) e Aranguiz in pieno recupero. Pochi patemi anche per lo Schalke, 3-1 in casa del Wehen con Di Santo, Burgstaller e autorete di Mintzel. Match tirato a Düsseldorf, in cui il Borussia Mönchengladbach passa di misura, 1-0, grazie all'acuto ad inizio ripresa di Thorgan Hazard, salvo poi rischiare, poco più tardi, in cui Giesselmann getta alle ortiche la possibilità di pareggiare su calcio di rigore. I padroni della classifica di 3. Liga, sconfiggono 2-0 il Bochum, Ingolstadt corsaro 3 a 1 a Furth contro il Greuther. Goleada esterna del Francoforte (4-0) ai danni dello Schweinfurt. L'unico match terminato ai supplementari, vede il successo per 3 a 2 del Magonza sul Kiel. Il programma delle sfide di domani prevede: RB Lipsia-Bayern Monaco, Herta Berlino-Colonia, Kaiserslautern-Stoccarda, Osnabruck-Norimberga, Wolfsburg-Hannover, Werder Brema-Hoffenheim, Friburgo-Dynamo Dresda e Regensburg-Heidenheim.