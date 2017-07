Diamanti potrebbe ripartire dalla Premier

Dopo la sfortunata parentesi al Palermo dello scorso anno Alessandro Diamanti è attualmente svincolato. Il trequartista di Prato classe 1983 è ora in cerca di una nuova squadra dalla quale poter ripartire. Il nome caldo in questo momento è quello dello Swansea. Il club gallese che però ovviamente milita in Premier League avrebbe presentato un’offerta interessante al giocatore. Diamanti vorrebbe aspettare per valutare tutte le opzioni, ma la Premier è sempre difficile da rifiutare.

Il trentaquattrenne ex-Fiorentina e Bologna tra le altre, in Inghilterra ci ha già giocato per ben due volte. Prima con il West Ham, nella stagione 2009/2010 e successivamente con il Watford (per soli sei mesi, nel 2015). A quanto pare in Galles hanno un ottimo ricordo di Alino e lo vorrebbero riportare in Premier.

Diamanti viene da una stagione abbastanza travagliata con il Palermo. Nonostante le sue 31 presenze condite da un gol e cinque assist non è riuscito nell’impresa di salvare i rosanero in una delle stagioni più cupe della storia recente del club. Ora però il trequartista che in passato ha anche vestito la maglia della Nazionale è pronto per ripartire, con la voglia di dimostrare ancora una volta il suo valore, nonostante non sia più un ragazzino. Lo Swansea gli darà un’altra opportunità?

di Andrea Carbonari

