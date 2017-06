Diritti tv: possibile nuovo bando per la Serie A; Mediaset non presenta offerte

Sono arrivate offerte per quattro dei cinque pacchetti, secondo indiscrezioni, per i diritti tv della Serie A 2018-2021 da Sky e Perform Group. Questa situazione potrebbe comportare la non assegnazione dei diritti audiovisivi nell'assemblea di oggi in via Rosellini, convocata per le 14 ma non ancora iniziata. C'è, infatti, una clausola del bando per cui la Lega si riserva di non assegnare i pacchetti nel momento in cui anche solo uno dei cinque in vendita non raggiunga la base d'asta.

Il Consiglio di Amministrazione Mediaset "ha deciso di non presentare alcuna offerta all'asta che si è conclusa in data odierna" per quel che riguarda il bando per l'assegnazione di diritti tv Serie A 2018-2021. E' quanto si legge in una nota. Al di là dei contenuti sportivi e dei valori economici attribuiti ai singoli pacchetti, ribadiamo che la formulazione dell?invito a presentare offerte - si legge nella nota - è totalmente inaccettabile in quanto abbatte ogni reale concorrenza e penalizza gran parte dei tifosi italiani costretti ad aderire obbligatoriamente a un?unica offerta commerciale. Mediaset si riserva di ricorrere in tutte le sedi competenti". "In ogni caso, l?esito dell?asta odierna non avrà alcun effetto sull?offerta calcistica Mediaset della prossima stagione: da agosto 2017 gli abbonati di Premium godranno sempre di tutti i match delle principali squadre della Serie A e soprattutto della Champions League in esclusiva assoluta. Sappiamo che molti operatori avranno interesse a creare confusione, a sovrapporre il futuro con il presente, ma il pubblico deve essere informato correttamente: il grande calcio della prossima stagione sarà su Mediaset", conclude l'azienda di Cologno Monzese.

Assemblea di Lega

Al via l'assemblea della Lega Serie A in via Rosellini, a Milano. Presenti tutti i club, comprese le neopromosse Verona, Spal e Benevento, tranne l'Empoli. Sul tavolo il nodo della "valutazione delle offerte relative ai diritti audiovisivi del campionato di Serie A 2018/2021 ed eventuale assegnazione", in bilico dopo il ritiro clamoroso di Mediaset, e "l'aggiornamento sullo stato di attuazione del sistema Var (Video assistant referee, ndr) nelle competizioni ufficiali della Lega Serie A". Alla spicciolata, tra gli altri, sono arrivati Carlo Tavecchio, commissario di via Rosellini, Beppe Marotta, ad e dg della Juventus, Marco Fassone, ad del Milan, Umberto Gandini, ad della Roma, Claudio Lotito, presidente della Lazio, e Roberto Rosetti, ex arbitro internazionale e ora responsabile del progetto Var.