Dolberg, talento dell’Ajax nel mirino del Borussia Dortmund

Borussia Dortmund prepara un colpo per il futuro: si tratta dell’attaccante classe ’97 dell’Ajax, Kasper Dolberg. Il gioiellino della squadra olandese, a soli 19 anni, ha confezionato 11 gol in 28 presenze, tra campionato, Europa League e qualificazioni Champions. Il danese, nonostante i suoi 187 cm, si muove con eleganza e sembra aver fatto dimenticare la partenza di Milik.

Il nuovo Ibra, tutto danese, ha fatto impazzire mezza Europa con i suoi gol, mai banali. Ed ecco, allora, che le attenzioni dell’attaccante da parte del Borussia non sono arrivate per caso. La squadra tedesca ha messo sul piatto 20 mln per prenderlo a giugno. Difficilmente l’Ajax lo farà partire per quella cifra.

a cura di Matteo Tombolini

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi