Donnarumma, Locatelli, Chiesa e fratelli: l'Italia Under 20 sulla carta fa paura

Dal 20 maggio all’undici giugno del 2017 si terrà la 21esima edizione dei Mondiali Under 20 e al momento l’Italia potrebbe schierare una sorta di dream team. Almeno sulla carta, se cioè a tutti i giocatori “in età” venisse consentito di prendere parte alla manifestazione che si terrà la prossima primavera in Corea del Sud. Pensate a una formazione che potesse vantare un estremo difensore con Gigio Donnarumma, uno smistatore di palloni come Manuel Locatelli oppure a un formidabile freccia quale Chiesa junior. In Nuova Zelanda, due anni or sono, non riuscimmo nemmeno a qualificarci, quest’anno (pass già staccato dopo il secondo posto agli ultimi Europei) la musica potrebbe davvero cambiare.

Il commissario tecnico Alberigo “Chicco” Evani – già selezionatore di Under 18 e Under 19 – si trova così nelle condizione di poter contare su un serbatoio davvero ricco di talenti, a beneficiare del grande lavoro compiuto sui giovani dalla squadre del massimo campionato italiano (oltre ai pezzi da 90 si stanno mettendo in evidenza anche il terzino sinistro dell’Empoli Dimarco e il fantasista del Cagliari Barella).

Video - Alla scoperta di Federico Chiesa, il figlio d'arte che sta conquistando Firenze 00:54

Finalmente, ci sentiamo di aggiungere. E non solo: la Serie B al solito si conferma fucina di talenti, basti pensare agli astri nascenti dell’Ascoli Orsolini e Favili (l’esterno offensivo è appena stato acquistato dalla Juventus, la prima punta è già di proprietà della Vecchia Signora). Nella lista delle candidate alla successione della Serbia di Milinkovic-Savic campeggiano anche gli azzurrini, carta canta.