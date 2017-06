Dopo Spalletti, Sabatini piazza il colpo Paulo Sousa allo Jiangsu Suning: accordo a un passo

A tutto Zhang! Il magnate di Suning si sta muovendo: Luciano Spalletti è atterrato a Nanchino insieme ad Ausilio, ma è passato sotto traccia dai più anche l’arrivo di Paulo Sousa. L’ex tecnico della Fiorentina sarà il nuovo allenatore del Jiangsu Suning, dopo che le piste che portavano al nuovo tecnico del club cinese, tra cui Ventura e Guidolin, si erano raffreddate.

Anzi, nemmeno scaldate del tutto: infatti, Sousa era il vero obiettivo di Suning e Sabatini. Così come è accaduto per Spalletti: Zhang e Suning lavorano sottotraccia per poi puntare all’obiettivo prefissato con molto tranquillità e decisione. A breve la firma sul contratto e l’ufficialità.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

