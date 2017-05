Dortmund in Champions, Wolfsburg allo spareggio salvezza

Ultima giornata e ultimi verdetti per la Bundesliga. Il Bayern Monaco campione di Germania festeggia il titolo all'Allianz Arena travolgendo il Friburgo per 4-1. Per la squadra di Ancelotti le reti di Robben, Vidal, Ribery, Kimmich e Lewandowski. Per gli ospiti a segno Petersen. Il Bayern chiude con 82 punti, 25 vittorie, 7 pareggi e solo 2 sconfitte. La sconfitta costa al Friburgo la qualificazione alle coppe europee. In Champions insieme a Bayern e Lipsia (2-2 a Francoforte) ci va il Borussia Dortmund grazie alla vittoria per 4-3 sul Werder Brema. Nei gialloneri si è rivisto Bartra dopo l'attentato del mese scorso prima della gara contro il Monaco. Borussia a segno due volte con Reus e due con Aubameyang che si laurea anche capocannoniere davanti a Lewandowski. Con il pareggio 0-0 con l'Augusta, l'Hoffenheim chiude al quarto posto e farà i preliminari di Champions.

In Europa League il Colonia, 2-0 al Magonza, e l'Hertha travolto a sorpresa in casa dal Bayer Leverkusen 6-2. La sorpresa in negativo del campionato è il Wolfsburg, sconfitto per 2-1 ad Amburgo e ora costretto a giocare uno spareggio salvezza contro la terza della seconda divisione. Questi i risultati: Amburgo-Wolfsburg 2-1, Bayern Monaco-Friburgo 4-1, Colonia-Magonza 2-0, Borussia Dortmund-Werder Brema 4-3, Francoforte-Lipsia 2-2, Hertha Berlino-Bayer Leverkusen 2-6, Hoffenheim-Augusta 0-0, Ingolstadt-Schalke 1-1, Borussia Moenchengladbach-Darmstadt 2-2.