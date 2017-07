Douglas Costa sempre più bianconero: Juventus e Bayern ai dettagli

Ormai ci siamo: ancora pochi giorni e Douglas Costa dovrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus. Secondo 'Sky' è praticamente fatta: domani due club metteranno a punto gli ultimi dettagli per formalizzare un accordo di massima già raggiunto nelle scorse ore, mentre nella mattinata di mercoledì il brasiliano dovrebbe arrivare a Torino per effettuare le visite mediche.

Affare da 45 milioni

La formula di pagamento è quella prevista: prestito con obbligo di riscatto. Con la Juventus che pagherà 5 o 6 milioni subito e altri 40 tra un anno. Un affare complessivo da 45 milioni che certifica come proprio Douglas Costa sia il primo obiettivo dei campioni d'Italia per ridare l'assalto all'Europa. Accontentata la volontà del giocatore, che con Carlo Ancelotti si è ritrovato a dover convivere con un minutaggio e una fiducia inferiori rispetto a quelle garantitigli da Pep Guardiola. E dopo Douglas Costa altro affondo, stavolta per Federico Bernardeschi: due esterni per il 4-2-3-1 che ha rappresentato il modulo della svolta.

Le parole di Rummenigge

Nel pomeriggio, peraltro, il CEO del Bayern Karl-Heinz Rummenigge aveva già dato un segnale evidente durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Corentin Tolisso:

" Stiamo parlando con la Juventus, la trattativa sta procedendo bene ma non c'è ancora nulla di firmato. Il giocatore ci ha detto che vorrebbe andarsene e noi vogliamo assecondare la sua volontà. C'è una somma da pagare, e una volta che questa sarà stata pagata, potremo concludere l'operazione "

Bayern su James Rodriguez

Per cautelarsi dalla quasi certa partenza di Douglas Costa, il Bayern ha già individuato l'obiettivo su cui puntare il mirino: James Rodriguez, ancora al Real nonostante l'interesse di mezza Europa. Il colombiano potrebbe finire proprio in Baviera, dove ritroverebbe Carlo Ancelotti dopo l'annata trascorsa sotto lo stesso tetto a Madrid (2014/15). Un intreccio di mercato che coinvolge Premier League, Ligue 1 e pure la Serie A: le varie Manchester United, Chelsea, PSG, Milan e Inter potrebbero dover definitivamente dire addio al sogno James.