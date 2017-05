Due giornate di squalifica a Danilo, stop e multa per Keita

Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per due giornate il difensore dell'Udinese Danilo, espulso nel match contro la Sampdoria, "per avere, al 20' del secondo tempo, spinto con veemenza un calciatore avversario, afferrandogli con entrambe le mani il collo, a seguito dell'eccessiva esultanza di quest'ultimo, senza conseguenze fisiche".

Un turno di stop e 20mila euro di multa per Keita della Lazio, sanzionato con "doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria". Una giornata di squalifica anche per De Paul (Udinese), Lulic, Hoedt (Lazio), Muriel, Sala (Sampdoria), Dani Alves (Juventus), Buchel, El Kaddouri (Empoli), Castro, Radovanovic (Chievo), Isla, Bruno Alves, Sau (Cagliari), Ljajic (Torino).