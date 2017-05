Dybala: "La BBC è un muro, l'ho sofferta da avversario, ma ora me la godo da compagno"

" Siamo molto concentrati per la partita con la Roma, sappiamo che non sarà per niente facile. È vero che ci basta il pareggio, ma noi giochiamo sempre per vincere "

Paulo Dybala ha presentato così, in un'intervista rilasciata a Sky Sport, la sfida di domenica sera con la Roma che potrebbe regalare lo scudetto alla Juventus. "Affrontare la Roma è sempre difficile, perché ha grandissimi giocatori, non soltanto Totti che spero di poter salutare se mi troverò vicino a lui - ha aggiunto l'attaccante bianconero - È una delle mie città preferite al mondo, poi l'Olimpico è lo Stadio in cui ho fatto il mio esordio giocando per il Palermo, quindi per me ha un significato speciale".

Zinedine Zidane, un grande da ammirare

Zinedine ZidaneGetty Images

Alla Juve Dybala indossa la maglia numero 21, la stessa di Zinedine Zidane, ora tecnico di quel Real Madrid che i bianconeri affronteranno in finale di Champions League. "Mi sarebbe piaciuto giocare con lui, tutti conosciamo le sue qualità. Di lui ammiravo la sua tecnica, come si muoveva in campo, come dribblava gli avversari, facendo le cose con grande semplicità e facendo sembrare tutto molto facile - ha raccontato la 'Joya' - Tutti hanno visto che giocatore è stato, ora sta dimostrando di essere bravo anche come allenatore. Il momento migliore di questa stagione per condizione? Sicuramente la settimana della doppia sfida al Barcellona: stavo molto bene fisicamente, avevo tanta fiducia in me stesso e credo sia stato uno dei migliori momenti della mia carriera".

Buffon e la BBC

Gianluigi Buffon (Juventus Turin)Getty Images

Parlando di Buffon, Dybala ha evidenziato che "è sicuramente il numero uno di tutti i numeri uno della storia del calcio. Abbiamo la fortuna di poter lavorare insieme a lui e spero che sia per tanto tempo", mentre la 'Bbc' "è un muro: l'ho sofferto da avversario, ora me lo godo da compagno".

La promessa della finale a Marchisio

L'ex giocatore del Palermo si è poi soffermato sulla promessa a Marchisio. "Era la prima volta che incontravo i miei compagni della Juve, mi avevano invitato a vedere la finale di Champions a Berlino e sono tornato in aereo con loro, dove ho conosciuto la maggior parte dei giocatori. Lì mi hanno dato tutti il benvenuto, e Claudio in particolare mi ha parlato e mi ha detto che avremmo dovuto ripartire e ritornare a giocare questa partita - ha concluso - Io mi ricordo sempre questa frase, ed ora che ci siamo arrivati di nuovo... Spero che il risultato sarà un altro".