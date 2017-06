Dybala saluta Dani Alves: "Ho imparato tanto da te"

Paulo Dybala ha voluto salutare l'ormai ex compagno di squadra Dani Alves. L'argentino ha dedicato un post su Instagram al brasiliano che ha lasciato la Juventus dopo una sola stagione. L'immagine ritrae i due giocatori esultare insieme sul terreno da gioco: "Questa è una delle mie foto preferite con te, fratello. E' stato un bellissimo anno nel quale ho imparato tanto da te", scrive La Joya. "Speriamo non sia l'ultimo e che un giorno torneremo a condividere il campo insieme! Ti voglio bene fratello e - aggiunge - ti auguro il meglio per il futuro".