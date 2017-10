Ecuador: festa dopo la sconfitta, 5 giocatori sospesi dalla nazionale

Quito (Ecuador), 13 ott. (LaPresse/Reuters) - Cinque calciatori ecuadoriani sono stati sospesi a tempo indeterminato per aver festeggiato fuori dall'hotel ritiro della squadra dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Argentina, nella partita di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Lo ha dichiarato la Federcalcio ecuadoriana. I nomi dei cinque non sono stati reso noti. "In seguito al resoconto del ct Jorge Celico, con i dettagli della vicenda, la commissione ha deciso all'unanimità di sospendere i cinque giocatori coinvolti da tutte le attività della nazionale ecuadoriana", si legge in un comunicato. L'Ecuador ha iniziato le qualificazioni con quattro vittorie nelle prime quattro partite ma ne ha ottenute solo due nelle successive 14 gare, fino a scendere all'ottavo posto del girone e fino ad essere estromesso dalle possibilità di qualificazione a Russia 2018.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse