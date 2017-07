Ederson: "Ho un tumore ma lo sconfiggerò e tornerò a giocare"

In Italia se lo ricordano i tifosi della Lazio, in Francia quelli di Nizza e Olympique Lione. Ederson, che ora è nella rosa del Flamengo, dovrà lasciare il calcio a causa di un tumore al testicolo. L’ha annunciato il centrocampista brasiliano in una conferenza stampa straordinaria nel centro sportivo del club.

Ederson verrà sottoposto a un intervento chirurgico e non sa quanto tempo ci vorrà per tornare a giocare a calcio, ma sta affrontando la malattia con serenità, come ha dichiarato a Globoesporte.com:

" È una notizia che mi ha molto turbato, ora sono molto triste ma allo stesso tempo molto tranquillo e consapevole di quello che mi aspetterà. Sarà una battaglia, ne ho già vinte alcune nella mia vita e sono sicuro che riuscirò a vincere anche questa per tornare il prima possibile a giocare a calcio. Grazie a tutti per la solidarietà "

Il tumore è stato diagnosticato al 31enne dopo un test antidoping che ha evidenziato risultati insoliti. Ulteriori esami hanno rivelato la presenza del tumore e il brasiliano entrerà in ospedale questa settimana per determinare se è necessaria la chemioterapia.

Il Flamengo ha fatto sentire la sua vicinanza sui social: “Affronteremo questa lotta assieme. Siamo 40 milioni al tuo fianco, Forza Ederson". Anche la Lazio, con la quale il centrocampista ha giocato 50 partite in tre stagioni dal 2012 al 2015 segnando anche 5 reti, ha espresso la sua solidarietà.