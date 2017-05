Edgardo Bauza nuovo ct degli Emirati Arabi Uniti

A un mese di distanza dall'esonero da parte della federcalcio argentina, Edgardo Bauza riparte da un'altra nazionale. Il tecnico 59enne infatti è il nuovo selezionatore degli Emirati Arabi Uniti. L'ex ct dell'Argentina, che ha firmato un contratto di due anni, avrà il compito di far tornare gli Emirati Arabi in corsa per un posto al Mondiale 2018 in Russia. Bauza inoltre avrà come obiettivo principale la qualificazione alla Coppa d'Asia 2019.