Edicola: il PSG chiede a Neymar di sbrigarsi a decidere

Neymar è il nodo del mercato europeo: il PSG sta perdendo la pazienza

I quotidiani spagnoli e L'Equipe in Francia stanno vivendo ore di dubbio a proposito del futuro di Neymar. Mentre Piqué fa marcia indietro su quel sibillino "Se queda", il brasiliano cerca di mantenersi isolato dal resto dell'entourage blaugrana per non ricevere pressioni, ma pare che dal fronte parigino sia arrivato l'ultimatum: O'Ney deve decidere entro la fine della settimana.

La nostra opinione: Il ragazzo non sembra particolarmente turbato dalla situazione di mercato e fortunatamente, quando gioca, riesce a restare con la testa in campo: nella sfida con il Manchester United, infatti, è suo il gol decisivo per la vittoria sui Red Devils proprio per 1-0. Nonostante ciò, la vicenda sta ormai diventando un po' più una telenovela che un'operazione di mercato e si sa che queste storie più diventano lunghe più diventano dolorose: il PSG ha ragione, deve decidere in fretta. Ma in primis per sé, perché se decide di restare, ma ci mette troppo, rischia di perdere la fiducia dei compagni di vecchio corso, se invece decide di andarsene potrebbe essere accolto nella nuova squadra come il "principino" che fa il prezioso. In enytrambi i casi, se non si sbriga richia di partire col piede sbagliato, ovunque decida di giocare.

Cairo chiude su Belotti: "Resta al Toro, punto e basta"

Se il Milan, dopo la virata di alvaro Morata sul Chelsea, sperava che la pista che porta ad Andrea Belotti fosse ancora calda, dovrà frenare i suoi bollenti spiriti. Come riporta anche Tuttosport, infatti, il patron del Torino Urbano Cairo toglie definitivamente il Gallo dal mercato: "Confermo quanto detto giovedì a Bormio: Belotti resta qui, punto e basta. Il giocatore è amato da tutti, ma penso che sarà una domanda che mi rifarete sempre, almeno fino al 31 agosto e penso anche si debba parlare anche di altri giocatori".

La nostra opinione: Finché il Milan non avrà completato la rosa, è possibile che il numero 1 granata si senta fare ancora domande sul futuro di Belotti, deve essere pronto ad accettarlo. Che poi lui sia determinato a tenerlo al servizio di Sinisa Mihajlovic, è un altro discorso. Chiaramente i milanisti, sfumato Alvaro Morata (e la possibilità di fare un altro sgarbo ai rivali juventini) sperano che possa arrivare un attaccante di qualità alla svelta, perché se il mercato nei reparti più arretrati è già apparso convincente, là davanti manca davvero ancora qualcosa per fare il definitivo salto di qualità.

Dani Alves ci ricasca: "Juve, sentirai la mia mancanza"

Dopo la sfida tra la Juventus e il PSG (vinta dalla Juventus 3-2), Dani Alves appena approdato in Francia rilancia la bomba su Instagram e con un lungo post in cui parla di persone con cui c'è "poca affinità, ma grande rispetto", alla fine chiosa dicendo "è l'opportunità per ringraziare per la possibilità di aver fatto parte di questo club anche se per poco tempo, e ho la certezza che sentirete la mia mancanza: nessun posto resta lo stesso dopo il passaggio di GOOD CRAZY. Può essere migliore o peggiore, ma uguale è impossibile".

La nostra opinione: Non è bastato a Dani Alves sollevare un polverone prima della sua cessione e rovinare nel cuore dei tifosi il ricordo di quanto di buono fatto (soprattutto in Champions League) in una sola stagione. La nostra domanda quindi è "Ma perché? Che bisogno c'era?". In sé il messaggio sarebbe anche condivisibile, ma la chiusura finale è un voler rimarcare ancora una volta con una punta di presunzione che la ragione è dalla sua parte e che di fatto la Juventus resta un club non meritevole della sua presenza. La questione sembrava chiusa, probabilmente il buon senso avrebbe suggerito di lasciar perdere e di non tornare su una questione finita male, ma Alves ci è ricascato. A meno che non volesse essere una battuta: ma se lo era, il suo umorismo non è del tutto chiaro...