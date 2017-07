Edicola: la Juve conferma Dybala e punta il duo Matuidi-Keita, Mourinho su Bale

Matuidi e Keita per la Juventus

L’edizione odierna del Corriere dello Sport regala l’apertura alla Juventus e ai due nuovi colpi in arrivo per Massimiliano Allegri. Si tratta di Blaise Matuidi, il quale ha già comunicato al PSG di non voler rinnovare il contratto, e di Keita Balde. Per il laziale, Beppe Marotta ha offerto 15 milioni di euro a Claudio Lotito. Il quale, però, non ha ancora accettato nonostante un contratto in scadenza la prossima estate. Altra telenovela alle porte?

La nostra opinione: si tratta ormai di due nomi ricorrenti da tempo, non propriamente dei tormentoni ma qualcosa di simile. Matuidi è il rinforzo d’esperienza che può aumentare le rotazioni nel centrocampo bianconero e non pare difficile riuscire a chiudere per lui con l’intercessione dell’agente Mino Raiola. Più spinoso il caso Keita. Conoscendo Lotito – e sapendo quanto non ha accettato l’accordo di Keita con la Juventus... – ci sarà da soffrire per portarlo subito a Torino.

Dybala non si tocca

Nella giornata di giovedì, hanno fatto un po’ discutere le parole pronunciate da Paulo Dybala al termine dell’amichevole contro il PSG. Frasi che parevano un’apertura al suo trasferimento al Barcellona. In realtà, la versione di Tuttosport è ben differente. L’argentino resterà a Torino, confermato a gran voce da Marotta stesso. L’ipotesi di vederlo in blaugrana al posto di Neymar sembra quindi un’ipotesi da fantamercato.

La nostra opinione: di questi tempi, basta una frase minimamente fuori dall’ordinario per poter mettere in allarme i tifosi. La realtà, però, è che operazioni come quella che potrebbe portare Dybala al Barcellona devono essere imbastite nel lungo periodo. E, a fine luglio, è già troppo tardi per potersi immaginare scenari del genere.

Mourinho parte all’assalto di Bale

La stampa britannica dà ampio risalto all’offensiva del Manchester United per Gareth Bale. Il gallese sta pian piano ritornando dopo l’ennesimo infortunio e nelle ultime ore Zinedine Zidane ha lasciato intendere che non si tratta più di un giocatore irrinunciabile per i Merengues. Inevitabile che il giocatore finisse nel mirino di José Mourinho, da sempre un suo grande estimatore. Si può fare?

La nostra opinione: l’impressione è che si tratti di un’operazione colossale, fin troppo difficile se allestita in fretta e furia a metà estate. Ma da tempo si parla di un interesse del Manchester United per Bale e il Real Madrid deve pur sempre concludere l’operazione Mbappé, una missione che tenderebbe a chiudere ulteriormente gli spazi del gallese. E dunque? Non resta che attendere...