Edicola: la Juventus blinda Dybala, il Napoli pensa a 2-3 acquisti; Cassano in Cina?

Allegri blocca Dybala: "Sarà importante per il futuro della Juve"

Max Allegri lo ha detto in conferenza stampa, il Tuttosport lo ribadisce nella sua apertura domenicale. "Per Dybala non si tratta": l'agente del giocatore è atteso a Torino nella seconda metà di gennaio per trattare il rinnovo. Si parla di cifre "alla Higuain" e di trasformarlo in icona bianconera.

La nostra opinione : La Juventus "rischia" di aver trovato davvero un giocatore su cui poter costruire il proprio futuro, sia in termini di risultati sul campo sia di immagine a livello internazionale. Legarsi vicendevolmente alla figura di Paulo Dybala non può che essere la strategia vincente di una squadra che vuole cercare di vincere sempre (e quindi anche subito) ma che fa della programmazione e del futuro il suo marchio di fabbrica ormai da qualche anno a questa parte. La Joya ha 23 anni, è in rampa di lancio e ha tantissimi estimatori: meglio blindarlo subito con un bel contrattone e poi godersi tutti i messaggi di stima e le richieste delle altre big europee, forti di un legame ben saldo.

Napoli, 2-3 acquisti: Conti, Perin e Orsolini?

Il messaggio inviato al Corriere dello Sport parla chiaro: Aurelio De Laurentiis ha in mente altri 2-3 acquisti per il suo Napoli, probabilmente per giugno. I nomi sono quelli di Andrea Conti (Atalanta), Mattia Perin (Genoa) e tanti talenti della Serie B, Orsolini su tutti.

La nostra opinione: L'ultima campagna acquisti di gennaio del Napoli ha regalato solo delusioni - con Grassi e Regini - quella attuale ha già portato alla corte di Sarri un ottimo elemento quale è Pavoletti. La sensazione è che in questo momento il Napoli debba mettere in ordine le idee e magari dedicarsi più a sfoltire la rosa piuttosto che arricchirla. I nomi che circolano sono tutti ottimi ma certamente per giugno e non per adesso: ben vengano i giovani, dunque, ma bisogna preparare loro il terreno per essere sfruttati a dovere.

AAA Cassano cercasi: Fantantonio pensa alla Cina

E' ancora il CorSpor a parlare di Antonio Cassano, ormai desaparecido sui canali ufficiali del calcio da tempo. Separato in casa alla Sampdoria con uno stipendio di circa 700mila euro all'anno, ha rifiutato la Serie B (Entella) e ora aspetta una chiamata dalla Cina.

La nostra opinione: Un triste epilogo quello di Fantantonio che a 34 anni cerca di raccogliere le ultime gioie da una carriere che ha ragalato qualche "alto" ma anche tanti, troppi "bassi". Ha preso due chili in 8 mesi senza calcio: è dal derby dell'8 maggio 2016 che non mette piede in campo e la sensazione è che non lo rivedremo più passeggiare per i campi della Serie A. E allora - perchè no - se la Cina chiamasse potrebbe tranquillamente rispondere "presente". Anche se ultimamante anche dall'estremo Est si chiamano giocatori più giovani e più appetibili anche da un punto di vista mediatico.

