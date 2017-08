Edicola: la Roma non molla per Mahrez e offre 35 milioni

Inter verso due nuovi acquisti: Dalbert ed Emre Mor

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter è in dirittura d'arrivo per la firma di due giocatori con cui sta trattando da qualche tempo, Dalbert ed Emre Mor. Per il brasiliano del Nizza sarebbero già state fissate le visite a lunedì, mentre per il giocatore del Borussia Dortmund si attende di trovare l'accordo tra club.

La nostra opinione: il mercato nerazzurro si è un po' fermato. Mentre il Milan, dall'altro versante di San Siro, ha già fatto scoppiare i fuochi d'artificio, per l'Inter si attende ancora che arrivi il colpo definitivo, quello che può servire per far rilassare la tifoseria (allenatore a parte). Nel frattempo si sistema qualche tassello qua e là, che può comunque essere una buona tattica per sistemare la rosa.

La Roma non molla Mahrez: pronti 35 milioni da offrire al Leicester

Per il Corriere dello Sport la Roma si è incaponita con Mahrez. L'attaccante del Leicester è sempre nel mirino di Monchi e i giallorossi sono disposti a uno sforzo in più per avere l'algerino. Il pagamento, però, si spalmerebbe su più anni, perciò bisogna attendere la risposta delle Foxes.

La nostra opinione: vista la stagione disastrosa del Leicester dopo i fasti della storica vittoria della Premier League con claudio Ranieri, forse a Mahrez farebbe bene cambiare aria e per il club inglese l'offerta è buona. Bisogna poi vedere se l'algerino sarà in grado di integrarsi in una squadra che ha nomi decisamente più altisonanti e personalità più affermate rispetto a ciò cui è abituato nel suo attuale gruppo.

La prima pagina del Corriere dello Sport

Non arriva il transfer per Neymar: operazione troppo "lampo"

Non sembrano essere finiti gli intoppi per Neymar. Infatti, dopo una presentazione in pompa magna, il giocatore brasiliano aveva fatto sognare i propri tifosi alimentando le speranze per un suo esordio nella giornata di oggi, alla prima di campionato contro l'Amiens. Come riporta il nostro partner Agenti Anonimi, però, dopo un'operazione fin troppo lampo ci sono dei ritardi nel transfer e quindi O'Ney dovrà saltare la partita.

La nostra opinione: l'attesa dei tifosi parigini verrà probabilmente ripagata più avanti. Nel frattempo Neymar può allenarsi con la squadra, firmare autografi, fare fotografie e cominciare a integrarsi in quell'ambiente che, a suo dire, ha scelto per ragioni esclusivamente di cuore... Intanto quello del popolo del PSG si scalda, aspettando che il suo nuovo idolo scenda finalmente in campo in una partita ufficiale.

