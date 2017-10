Edicola: Simone Inzaghi batte la Juventus e prenota la panchina di Allegri

Simone Inzaghi erede di Allegri alla Juventus?

Tutta la stampa italiana celebra la vittoria della Lazio sull'inespugnabile campo della Juventus. Se Immobile è stato l'indubbio protagonista in campo, Simone Inzaghi è certamente il leader di questa Lazio capace ancora una volta nel giro di pochi mesi di battere l'armata di Allegri. E sono già in molti a domandarsi se sia proprio Simone l'uomo giusto per ereditare la panchina di Allegri in caso Marotta a fine anno decidesse di interrompere il ciclo con l'ex tecnico del Milan.

La nostra opinione: Simone Inzaghi sta sorprendendo tutti. Ma proprio tutti. Già, perché nessuno (nemmeno il più ottimista, e nemmeno Lotito o Tare che lo scelsero dopo il 'no' di Bielsa) avrebbero mai immaginato tutto questo. Una prima stagione quasi perfetta, e un inizio di seconda ancora migliore. Nonostante la cessione di molti big, e un mercato come sempre all'insegna del risparmio. Simone si sta confermando non solo un grande leader all'interno di uno spogliatoio, ma anche e soprattutto un ottimo tattico e organizzatore di gioco: un tecnico completo insomma. Mai banale, sorprendente, e capace di valorizzare quello che la società gli mette a disposizione (obiettivamente, non un granché almeno sulla carta). Mai fuori posto o fuori luogo in conferenza, insomma se la Juve sta cercando già il dopo Allegri, la candidatura del più piccolo dei fratelli Inzaghi è certamente la più accreditata.

Donnarumma-Milan, senza Champions sarà PSG

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il futuro di Gigio Donnarumma a Milano dipenderà esclusivamente dall'eventuale qualificazione alla prossima Champions League. Senza, infatti, il Milan sarebbe costretto a far cassa vendendo proprio il giovanissimo portiere. Destinazione più probabile? Il PSG per almeno 75 milioni di euro.

La nostra opinione: discorsi che trovano il tempo che trovano. Siamo a metà ottobre, può succedere ancora di tutto. Il Milan può andare in Champions senza problemi, certo senza qualificazione Fassone si dovrà inventare qualcosa in estate dopo le tante spese dell'ultimo mercato. Ma anche in quel caso, non è poi così certo che il sacrificato sarà per forza Donnarumma. Anche per l'Inter si facevano gli stessi discorsi (senza Champions via sicuri Icardi o Perisic, e invece...).

Il Napoli sfida la Juve per il giovane Dalot

Secondo i colleghi di Sky Sport, bianconeri e partenopei si sfideranno anche sul fronte mercato per assicurarsi il giovane (classe 1999) terzino portoghese del Porto Diogo Dalot che il club lusitano valuta 20 milioni di euro. Bianconeri in pole, ma Giuntoli negli ultimi giorni avrebbe cercato di recuperare terreno per assicurarsi questo giovanissimi prospetto.