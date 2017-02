El Niño Ángel del Chapecoense incontra il Real. James: "E' un bimbo da cuore grande"

Il suo nome è Johan Alexis Ramírez Castro, un nome che ai più forse vuol dire veramente poco. Eppure se lo si collega con una data, 28 novembre, e con una città, Medellin, tutto inizia ad essere più chiaro.

Johan non solo era presente la notte del tragico incidente aereo in cui persero la vita alcuni dei giocatori del Chapecoense, ma il 15enne si tolto le vesto di ragazzino e ha messo il mantello da supereroe.

È soprannominato, non a caso “El Niño Ángel” perché quella notte ha aiutato i soccorritori a estrarre dalle macerie dell’areo, o di quel che ne restava, le persone che erano sopravvissute all’incidente.

Johan, che abita nelle zone di Medellin, conosceva la strada e le eventuali scorciatoie in mezzo alle piantagioni di piselli e pomodori, per questo è riuscito a portare in salvo quanta più gente si potesse, tra cui Alan Ruschel, e ha aiutato i soccorritori nella velocizzazione delle operazioni di recupero.

In quell’occasione, Johan ha salvato delle vite spinto dalla volontà di aiutare chi tutti i giorni lo tiene incollato alla televisione, masticando pane e calcio. Oggi, a mesi di distanza, il suo coraggio e la sua passione sono state ricompensate. Non servono soldi o simili, il regalo più bello che Johan potesse ricevere era l’abbraccio di James Rodriguez.

Così il 15enne è volato a Madrid e ha trascorso un pomeriggio con il connazionale e l’intera prima squadra dei Blancos.

" James è un idolo per noi colombiani. È bellissimo poter essere con lui, sono emozionato. La sua maglia è un regalo fantastico, non dimenticherò mai questo giorno "

Probabilmente, caro Niño Ángel, nessuno riuscirà a dimenticare te e quello che hai fatto e che la camiseta blanca del Real possa essere il tuo mantello, piccolo grande superoe.