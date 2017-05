Empoli: "Martusciello all’Inter con Spalletti? Notizie non veritiere"

L’Empoli ha diramato un comunicato stampa in mattinata per smentire le voci circolate negli ultimi giorni su un possibile approdo all’Inter di Giovanni Martusciello, destinato secondo la stampa al ruolo di vice di Luciano Spalletti. Si legge: “L´Empoli F.C. Ci tiene a precisare che, riguardo alcune notizie di mercato riguardanti il tecnico della prima squadra Giovanni Martusciello uscite su importantinorgani di informazione, trova alquanto inopportuno, alla vigilia di un match così importante come quello di domenica al Barbera contro il Palermo, diffondere notizie non veritiere sul prossimo futuro del nostro tecnico. La società puntualizza che, l´allenatore nel ritiro di Torre del Grifo sta pensando solamente alla sfida di domenica e alla salvezza dell´Empoli”.