I tifosi dell'Ajax cantano per Nouri davanti all'ospedale: i genitori si commuovono

Abdelhak Nouri è stato trasferito in un ospedale di Amsterdam dopo l'incidente sofferto la scorsa settimana durante un'amichevole prestagionale in Austria. Il giocatore dell'Ajax, 20enne, è collassato in campo per problemi di aritmia ma nonostante l'intervento dei soccorsi e la ripresa della normale funzionalità cardiaca, ha riportato gravi danni cerebrali per la mancanza di ossigeno.

Una folla enorme di tifosi si è radunata davanti all'ospedale applaudendo e cantando cori in suo nome, ed ha accolto in maniera calorosa i genitori del ragazzo, in lacrime per il dolore e la commozione per un abbraccio collettivo così caloroso. Nouri ha ricevuto anche la visita di alcuni compagni di squadra, riconoscibili nella parte finale del video.