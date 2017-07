Nouri resta in coma ma il suo cuore non è danneggiato: l'Ajax resta in ansia

Il giocatore dell'Ajax Abdelhak Nouri è ancora ricoverato in un ospedale di Innsbruck, in Austria, dopo l'aritmia cardiaca che lo ha colpito sabato durante un'amichevole prestagionale. Il 20enne centrocampista dei lancieri è stato dichiarato fuori pericolo ma resta in coma. Lo ha comunicato il club olandese facendo il punto dell sue condizioni.

" Il suo cuore funziona normalmente e non sembra danneggiato. Tuttavia è troppo presto per dire qualcosa sul suo recupero, in quanto le sue funzioni cerebrali, non possono essere testate correttamente finché sarà addormentato". "

L'allenatore del club olandese Keizer,ieri in un incontro coi cronisti, è entrato nel dettaglio e ha auspicato una pronta guarigione:

" Stiamo aspettando i risultati dei test neurologici, potrebbero arrivare martedì. Siamo tutti molto tesi, il nostro medico è rimasto in contatto con l'ospedale. Non stiamo pensando al turno di qualificazione alla Champions League, stiamo tutti pensando solamente a Nouri". "

Nouri è crollato a terra nel secondo tempo dell'amichevole contro i tedeschi del Werder Brema a Zillertal, in Austria. Dopo essere stato soccorso in campo, il giocatore è stato trasportato in ospedale.