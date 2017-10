Esami positivi per Belotti: il Torino (e la Nazionale) sperano nel rientro

Migliorano le condizioni di Andrea Belotti. L'attaccante del Torino, fuori dalla gara del 1 ottobre scorso con l'Hellas Verona per una lesione "primo/secondo grado del legamento collaterale e capsulare mediale del ginocchio destro" si è sottoposto oggi a un’ulteriore visita di controllo dagli esiti positivi: la lesione dei legamenti del ginocchio si è infatti cicatrizzata e il recupero sta procedendo nel migliore dei modi.

Il Gallo dunque può ricominciare subito la fase di riatletizzazione, e dunque tornare a lavorare – progressivamente – sul campo. Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino, aveva fatto trapelare ottimismo già nella conferenza stampa odierna che precede il match con la Roma.

Belotti potrebbe tornare nuovamente a disposizione per la sfida contro l’Inter (in programma il 5 novembre) e, di conseguenza, anche per il decisivo playoff tra Italia e Svezia giocato dalla Nazionale tra il 10 e il 13 novembre prossimi.

Il comunicato ufficiale del Torino FC

“Andrea Belotti – accompagnato dal dottor Rodolfo Tavana, Responsabile Sanitario del Torino, e dal Riatletizzatore Paolo Solustri – si è sottoposto oggi pomeriggio a una visita di controllo a Perugia dal Professor Giuliano Cerulli per verificare il decorso post infortunio. Come è noto, lo scorso primo ottobre, nel finale di partita di Torino-Verona, il capitano granata era stato costretto ad uscire anzitempo causa lesione primo/secondo grado del legamento collaterale e capsulare mediale del ginocchio destro. L’esame clinico odierno ha dato un esito confortante, confermando il buono stato di guarigione della lesione capsulo-legamentosa. Alla luce di ciò ora Belotti potrà subito iniziare una fase di riatletizzazione”.