Essien, contatti con il Rijeka: il ghanese può tornare in campo

Michael Essien potrebbe ripartire dalla Croazia. Sono queste le voci che giungono proprio dal territorio slavo. Secondo Radio HRT, il centrocampista ghanese, ormai svincolato dallo scorso settembre, sarebbe in contatto con il Rijeka. Essien, giocatore famosissimo ai più, è ormai nella fase calante della sua carriera. Il mediano, dopo aver vinto tutto con la maglia del Chelsea, ha collezionato esperienze negative che lo hanno visto demotivarsi e che hanno visto la curva della sua carriera scendere in picchiata. A 34 anni compiuti, il Bisonte cerca dunque una nuova avventura per chiudere col sorriso il suo percorso calcistico. Essien nelle ultime stagioni in cui ha vestito le maglie di Real Madrid, Milan e Panathinaikos non ha mai brillato, deludendo le aspettative. Dopo un anno e mezzo in rossonero, ecco l’addio nell’estate 2015 con la firma proprio per i greci. In terra ellenica, l’ex capitano e stella della nazionale ghanese non ha avuto molta fortuna. Rientrato tardi da un infortunio, al termine della prima stagione, viene messo fuori rosa, tanto da giungere alla risoluzione consensuale del contratto a settembre. E adesso si profila una nuova piazza per la importante carriera del Bisonte. Michael Essien vestirà la maglia del Rijeka?