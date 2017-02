Euro 2024: candidatura ufficiale della Turchia

La Turchia ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per ospitare gli Europei di calcio nel 2024. Per la Federazione turca sarebbe il quarto tentativo dopo i primi tre falliti nel 2008, 2012 e 2016. Ad annunciare la candidatura è stato il presidente della Federcalcio turca, Yildirim Demiroren: "Speriamo di meritare gli Europei come nazionale e come Paese. Siamo l'unico paese nel mondo che negli ultimi anni ha investito per la realizzazione di 32 stadi". Le candidature si chiuderanno il prossimo 3 marzi, mentre la Uefa indicherà la nazione ospitante nel settembre 2018. Al momento l'unica altra candidata è la Germania.