Europa League: un minuto di silenzio prima della finale e cerimonia ridotta

Milano, 23 mag. (LaPresse) - "Dopo gli attacchi di lunedì notte a Manchester, la Uefa ha confermato che verrà osservato un minuto di silenzio prima della finale di Europa League di mercoledì sera a Stoccolma". Lo si legge in una nota dell'Uefa, alla vigilia della sfida fra Manchester United e Ajax. "Inoltre, la cerimonia di apertura - si trova ancora scritto - sarà notevolmente ridotta in segno di rispetto per le vittime dell'attacco di Manchester. Perciò, l'artista svedese Axwell ^ Ingrosso non si esibirà prima della finale".