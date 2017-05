Ajax, un gruppo di ragazzini che può scrivere la storia

" Alla radice di tutto c’è che i ragazzini si devono divertire a giocare a calcio "

cit. Johan Cruijff

E’ proprio così. Lo diceva uno dei più grandi rivoluzionari del mondo del calcio. I giovani si devono divertire, ma quando vincono è ancora più bello. La rosa dell’Ajax di quest’anno (ma non solo) ha un’età media di 22,7 anni (fonte Transfermarkt). Questi ragazzi il 24 maggio proveranno a scrivere la storia a Stoccolma, contro il Manchester United.

A parte la dimostrazione di come i grandi nomi possano anche non servire per vincere, oggi vedremo da più vicino una squadra che ha qualcosa di speciale. Partiamo da quel signore che siede in panchina: Peter Bosz. Bosz è del ’63 e non ha mai avuto esperienze rilevanti nella sua carriera da allenatore dal 2000. Il maggio scorso però firma un triennale con l’Ajax e in un solo anno, puntando sui giovani talenti dei lancieri arriva secondo in Eredivisie e in finale di Europa League.

Il primo giovane talento lo troviamo già in porta: Andrè Onana classe ’96 proveniente dalle giovanili del Barcellona e con il giusto mix di pazzia e tecnica. La difesa è il reparto più interessante. Partendo da destra troviamo Tete classe ’95, i due centrali Sanchez e Riedewald entrambi del ’96 e Sinkgraven (95) o Viergever (il più “vecchio” della combriccola con i suoi 26 anni) sulla sinistra. Due delle riserve molto usate dal tecnico sono anche De Ligt (classe ’99) e Veltman (classe ’92).

La joie des joueurs de l'AjaxGetty Images

A centrocampo si alternano invece più o meno gli stessi. Capitan Klaassen e Ziyech entrambi classe ’93, il più esperto Schone (l’unico oltre i 30 anni) e il giovanissimo Van de Beek classe ’97. La cosa interessante, che rispecchia di più gli ideali del calcio olandese, è che sono tutti giocatori prettamente offensivi. Attitudine offensiva che favorisce di molto il lavoro delle tre punte: Tourè, Dolberg e Younes. Questi tre giocatori hanno 63 anni insieme mentre le tre riserve principali addirittura 58 (!). Le punte di diamante sono sicuramente Dolberg, che ad appena 19 anni ha realizzato ben 22 gol stagionali, e il figlio d’arte Kluivert, appena maggiorenne.

Ora, l’elenco della rosa è volutamente monotono per mettere in risalto maggiormente la giovane età della squadra. Talento, corsa e spregiudicatezza. Una filosofia chiara della società olandese che però negli ultimi anni non è mai riuscita ad essere vincente anche a livello europeo. L’Ajax non raggiungeva una finale europea da troppo. Ha rischiato nel ritorno contro il Lione ma più per l’inesperienza che per altro. Sulla partita secca questa squadra sa essere micidiale, con le sue ripartenze e la sua tecnica. Questi ragazzi sono chiamati a scrivere la storia del calcio e del loro club. Il Manchester United e Mourinho sono avvisati. I giovani lancieri sono pronti.

di Stefano Pietrarelli