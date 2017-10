Atalanta-Apollon Limassol in diretta tv e Live-Streaming

Probabili Formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Petagna.

APOLLON (4-1-4-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Hector Yuste, Angeli, Jander; Alef; Jakolis, Esteban Sachetti, Allan, Adrian Sardinero; Maglica.

Atalanta-Apollon in tv: la partita sarà trasmessa sia in Pay-per-view che in chiaro

Atalanta-Apollon sarà trasmessa in tv sia sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport 3 HD (203) e Sky Calcio 2 HD (252), che su TV8.

Atalanta-Apollon in Live-Streaming

Atalanta-Apollon sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet e sul sito di TV8.

Pronostico: chi vincerà tra Atalanta e Apollon?

Secondo i bookmakers questa dovrebbe essere una sfida a favore dell'Atalanta, siete d'accordo?

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA ATALANTA 1.28 - PAREGGIO 5.50 - VITTORIA APOLLON 11.50

Approfondimenti e dichiarazioni:

Atalanta-Apollon: informazioni

Fase: Fase a Gironi di UEFA Europa League.

Data, orario e luogo: Giovedì 19 Ottobre 2017, ore 21:05, Mapei Stadium

La partita di ritorno si giocherà al GSP Stadium il 2/11/2017 alle 19:00 Live