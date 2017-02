Borussia Moenchengladbach-Fiorentina: probabili formazioni, statistiche e programmazione tv

Le probabili formazioni di Borussia Moenchengladbach-Fiorentina, match in programma per l’andata dei sedicesimi di Europa League alle 19:00 di giovedì.

Dove vedere la partita

Sky Sport 1 e Sky Calcio

Le probabili formazioni

Borussia Moenchengladbach (4-4-2): Sommer; Korb, Vestergaard, Christensen, Wendt; Herrmann, Dahoud, Kramer, Hazard; Hahn, Stindl. All.: Hecking.

Squalificati e infortunati: nessuno. Diffidato: Dahoud.

Fiorentina (3-4-2-1): Sportiello; Sanchez, Gonzalo, Astori; Chiesa, Badelj, Vecino, M.Olivera; Valero, Bernardeschi; Kalinic. All. Paulo Sousa

Infortunati: nessuno. Squalificato: Chiesa. Diffidato: Tomovic.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna)

Le statistiche

Il Borussia Moenchengladbach in casa non ha mai perso una partita contro squadre italiane. Le due squadre si affrontano per la prima volta. Il bilancio del Gladbach nelle 14 partite contro squadre italiane è di: V4 P7 S3. Cinque delle sette partite giocate in casa - comprese le ultime quattro - si sono concluse in pareggio.

La Fiorentina ha vinto appena due volte in dieci partite contro squadre tedesche (V2 P3 S5) e non ha mai vinto in Germania (P1 S4). Il Gladbach non vince in partite europee giocate in casa da tre gare (P2 S1). La Fiorentina è imbattuta nelle tre trasferte europee del 2016/17 (V2 P1).

Nikola Kalinić potrebbe raggiungere la 50esima presenza in competizioni Uefa per club in questa partita. La Fiorentina ha colpito cinque volte i legni nella fase a gironi - più di qualsiasi altra squadra -, e il solo Bernardeschi ne ha presi due.

Il Gladbach (1975, 1979) è una delle sette ex vincitrici della Coppa Uefa e UEFA Europa League ancora in corsa nei sedicesimi di finale. Le altre sono: Tottenham (1972, 1984), Anderlecht (1983), Ajax (1992), Schalke 04 (1997), Zenit (2008) e Shakhtar Donetsk (2009).