Il ginocchio di Ibrahimovic fa tremare lo United. Mourinho: "Temo sia un infortunio grave"

Il Manchester United è in ansia per Zlatan Ibrahimovic. Il gigante svedese si è infortunato al ginocchio sull’ultima azione dell’ultimo minuto di recupero dei tempi regolamentari nel match contro l’Anderlecht ed è stato costretto ad uscire in barella al 91’. Nel tentativo di domare un pallone in area di rigore, il ginocchio dello svedese è rimasto piantato nel terreno, facendo una torsione innaturale che ha subito lasciato di sasso il pubblico dell’Old Trafford. Soccorso con la barella dai sanitari, Ibra si è poi alzato sulle sue gambe ed è uscito dal campo sostenuto da alcuni membri dello staff medico.

L’espressione del volto dell'ex centravanti di Inter, Juventus, Milan e PSG però non lasciava presagire nulla di positivo e anche Mourinho ai microfoni di Sky Sport non ha lasciato troppe speranze…

" Voglio aspettare il referto medico ma sia l’infortunio di Zlatan che quello di Rojo secondo la mia esperienza mi sembrano infortuni gravi. Mi auguro di sbagliarmi però non riesco ad essere troppo ottimista. "