Il Lione sfiora il miracolo: 3-1 e l'Ajax ritrova la finale 21 anni dopo la sfida con la Juventus

Cronaca

Grande avvio del Lione che va subito vicino al vantaggio con il colpo di testa di Lacazette che sfiora il palo alla destra di Onana. L'Ajax però non sta a guardare e sono diverse le occasioni per la squadra ospite: da Dolberg a Traoré, passando a Younes che spreca davanti a Lopes dopo un errore della difesa di casa. Altra occasionissima per i lancieri con Ziyech, ma al 27' arriva finalmente l'1-0 dell'Ajax con il pallonetto di Dolberg su Lopes in uscita: da horror la difesa di casa tra N'Koulou e Diakhaby, per non dimenticare Rafael fuori posizione. La squadra di Bosz meriterebbe anche il raddoppio, ma Traoré e Klaassen non hanno buona mira. Ecco che spunta Lacazette nel finale di tempo, due gol in due minuti che riaccendono il Parc OL e riaprono il discorso qualificazione (prima su rigore dopo il fallo di de Ligt, poi a segno da due passi su assist di Fekir).

Toute la rage d'Alexandre Lacazette (OL) face à l'Ajax Amsterdam en demi-finale de la Ligue EuropaGetty Images

Nella ripresa subito occasione per Younes, poi è Diakhaby a mancare da due passi il gol del 3-1 sugli sviluppi di un calcio di punizione. Saltano i nervi e il sig. Marciniak comincia ad estrarre diversi cartellini gialli, rischia il rosso Veltman (come contro lo Schalke) e Bosz è costretto al cambio, inserendo Tete per non di rimanere in 10. Intanto il Lione si mangia un'altra occasione con Fekir che spara alle stelle, mentre il neo entrato Rybus si fa chiudere da Onana in uscita. Nel finale si rivede anche l'Ajax ma Dolberg non trova la porta di testa, poi è van de Beek a centrare in pieno l'incrocio dei pali con un destro dal limite. Il Lione attacca ma sembra non farcela, ecco però il 3-1 del neo entrato Ghezzal e le chance dei padroni di casa si alzano con l'espulsione di Viergever. L'occasione per andare ai supplementari c'è, ma Cornet calcia a lato al 90' mangiandosi il 4-1.

La statistica

21 - L'Ajax torna a giocare una finale europea a 21 anni di distanza dall'ultima volta. Era il 1996 quando la squadra di van Gaal era alla ricerca della seconda Champions League consecutiva (dopo aver battuto il Milan l'anno prima), ma dovette arrendersi alla Juventus di Marcello Lippi. Vinsero i bianconeri ai tiri di rigore, con gli errori decisivi di Davids e Silooy (dopo l'1-1 dei tempi regolamentari con gol di Ravanelli e Litmanen).

1996, Juventus Celebration Champions, Ajax-Juve, Ap/LaPresseLaPresse

Il Tweet

Anche Milik, da casa, fa i complimenti alla sua ex squadra...

Il migliore

Alexandre LACAZETTE - Probabilmente la sua ultima partita europea con la maglia del Lione. All'andata era partito dalla panchina (per un problema muscolare), ecco che cerca di rifarsi al ritorno con una grande prestazione. Nel finale di primo tempo riaccende infatti i sogni di rimonta dei suoi con un rigore conquistato, poi concretizzato, e il gol del sorpasso. Nella ripresa tiene occupati i centrali dell'Ajax, ma il Lione non riesce (di pochissimo) a completare la rimonta.

Il peggiore

Matthijs DE LIGT - 17 anni e tanta voglia di fare, ma questa volta il centrale dell'Ajax sbaglia tantissimo in area. È proprio lui che regala i primi gol al Lione, mette giù Lacazette in area concedendo il rigore al 45' e qualche secondo dopo sbaglia ancora movimento permettendo a Lacazette di fare doppietta. Anche nella ripresa diverse sbavature che rischiano di rimettere in gioco una qualificazione che si dava ormai per scontata.

Tabellino

Olympique Lione-Ajax 3-1

Olympique Lione (4-2-3-1): A.Lopes; Rafael, N'Koulou, Diakhaby, Morel (74' Rybus); Gonalons, Tolisso; Cornet, Fekir, Valbuena (77' R.Ghezzal); Lacazette. All. Bruno Génésio

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman (65' Tete), D.Sánchez, de Ligt, Viergever; Klaassen, Schöne (59' van de Beek), Ziyech; B.Traoré; Dolberg, Younes (82' J.Kluivert). All. Peter Bosz

Marcatori: 27' Dolberg (A); 45' rig. e 45+1 Lacazette (L), 81' R.Ghezzal (L)

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Ammoniti: 18' Morel, 19' Tolisso, 48' Diakhaby, 49' Veltman, 50' Klaassen, 61' N'Koulou, 61' Fekir, 68' Viergever

Espulsi: 84' Viergever (A)