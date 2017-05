Il Manchester City celebra la vittoria dello United con un messaggio bellissimo

Un messaggio di solidarietà dopo i giorni di terrore in seguito all'attentato di lunedì sera a Manchester dove hanno perso la vita 22 persone. Il calcio, in fondo è solo sport, e quindi gioia e dunque anche una storica rivalità come quella tra i club City e United è un modo intelligente per stringersi forte.

I Citizens si complimentano per la vittoria dell'Europa League dei Red Devils con questo tweet, con un gioco di parole bellissimo: "City United", città unita. Già perchè terrore e terrorismo non possono e non devono vincere. Mai.