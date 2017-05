Il Manchester United soffre ma sorride: è in finale di Europa League

Missione compiuta: il Manchester United vola a Stoccolma. E per la prima volta si giocherà un trofeo che nella propria storia non ha mai neppure sfiorato, nemmeno quando si chiamava Coppa UEFA. Diversamente da gara-1, in cui il Celta aveva mostrato in maniera piuttosto evidente la propria inferiorità, il ritorno è meno agevole del previsto per i Red Devils: l'1-1 di Old Trafford (vantaggio di Fellaini, pareggio di Roncaglia) è comunque preziosissimo in virtù del colpo di Vigo firmato da Rashford una settimana fa. Il 24 maggio la banda Mourinho se la vedrà contro l'Ajax, uscita indenne da Lione: finale extralusso e piena di blasone, da Champions più che da Europa League. Quanto alla gara di Manchester, gli spagnoli ci provano con le proprie armi, peccando a lungo di concretezza negli ultimi 16 metri prima di riaccendere il finale con il colpo di testa vincente dell'ex viola: così come l'Anderlecht nei quarti di finale, anche la squadra di Berizzo esce comunque con onore da una competizione che ha sognato addirittura di vincere. Proverà invece a farlo lo United, che a Stoccolma non potrà contare sullo squalificato Bailly (espulso assieme allo stesso Roncaglia) ma andrà lo stesso a caccia del tris: dopo Community Shield e League Cup, Mou è a un passo dal mettersi in tasca pure l'Europa League.

La cronaca della partita

Parte piano lo United, parte forte il Celta. Che con Aspas squilla una prima volta dopo appena 4 minuti: sinistro da posizione defilata, Romero alza in angolo. Ma se Rashford perde tempo in area sprecando una delizia di Pogba, Fellaini non sbaglia: centro dello stesso Rashford per il belga, che si inserisce a sorpresa sul secondo palo e di testa trova impreparato Sergio Alvarez. L'1-0 tranquillizza lo United, che sfrutta il momento di sbandamento degli spagnoli e cerca il raddoppio con Mkhitaryan e Lingard. Solo nel finale di tempo il Celta torna a farsi vedere dalle parti di Romero. Creando con Wass una palla gol colossale: l'incornata in tuffo del danese, trovato in area da Sisto, manca però i pali di casa non di molto.

Manchester United's Belgian midfielder Marouane Fellaini vies with Celta Vigo's Chilean midfielder Pedro Pablo Hernandez (2nd R) during the UEFA Europa League semi-final, second-leg football match between Manchester United and Celta Vigo at Old Trafford sGetty Images

Equilibrio anche dopo l'intervallo: l'attivissimo Hugo Mallo fa sudare Romero da posizione defilata, Mkhitaryan dal limite fa partire una botta che Alvarez devia in angolo. Grande chance anche per Guidetti, che in area non trova la porta col sinistro. Ancora Alvarez protagonista, prima su Rashford e poi sull'autore dell'1-0 Fellaini. Lo United non chiude i conti e il finale diventa rovente: Guidetti si divora il pari di testa mentre Roncaglia lo trova a 5 minuti dalla conclusione, fulminando l'immobile Romero sugli sviluppi di un angolo. Negli ultimi istanti del match accade un po' di tutto, con le squadre che rimangono pure in 10 uomini: espulsi Bailly (pugno a Guidetti) e Roncaglia dopo un parapiglia generale in mezzo al campo. E quando sembra che il Celta non ne abbia più, ecco l'ultimissimo spavento per Mourinho: una disattenzione generale libera in area Beauvue, tocco per Guidetti che, a porta vuota, fa rimpallare il pallone addosso al proprio corpo. All'ultimo secondo di partita. Da non crederci.

La statistica chiave

Settima finale europea per il Manchester United: l'ultima era arrivata nel 2010/11 (Champions League, ko a Wembley contro il Barcellona).

Il tweet

Il migliore in campo

Hugo Mallo. Un treno sulla destra: è lui, che di mestiere fa il terzino, uno dei più intraprendenti e meno banali con la palla tra i piedi. Non è un caso che dalla sua fascia nascano sempre buone iniziative.

Il peggiore in campo

Guidetti. Come all'andata, delude e non si rende praticamente mai utile. E se quando ha l'opportunità di segnare non lo fa, il quadro è completo. Una calamità.

La dichiarazione

Ander Herrera: "Che partita folle! Ma siamo stati migliori sia all'andata che stasera: meritavamo noi di andare in finale".

Il tabellino

Manchester United (4-3-3): Romero; Valencia, Bailly, Blind, Darmian; Fellaini, Herrera, Pogba; Lingard (86' Rooney), Rashford (89' Smalling), Mkhitaryan (77' Carrick). All. Mourinho

Celta (4-2-3-1): Sergio Alvarez; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Radoja (68' Bongonda), Wass (46' Jozabed), Pablo Hernandez; Iago Aspas, Guidetti, Sisto (80' Beauvue). All. Berizzo

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania)

Gol: 17' Fellaini (M), 85' Roncaglia (C)

Note: ammoniti Blind (M), Iago Aspas (C), Herrera (M), Cabral (C); espulsi Bailly e Roncaglia per reciproche scorrettezze