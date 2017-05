Il profumo vintage delle finali europee: a Cardiff e Stoccolma scenderà in campo la storia

Il presente è un piacevole ritorno al passato. Perchè le due finali europee profumano di storia, di tradizione, di bachece colme di coppe e di successi, tra i confini nazionali ma anche europei e mondiali. Juventus, Real Madrid, Manchester United ed Ajax. I soli scudetti in campo sono 117: 32 per la Juventus, 32 per il Real Madrid, 20 per il Manchester United e 33 per l’Ajax. Ciascuna squadra è la più titolata, perlomeno all’interno dei propri confini, della rispettiva nazione di provenienza. Tra trofei nazionali (scudetti e coppe) ed internazionali, queste quattro finaliste raggiungono quasi quota trecento. Continuando con le statistiche, i trofei internazionali in campo sono 47, contando Coppe dei Campioni, Champions League, Coppe Uefa, Europa League, Coppe delle Coppe, Supercoppe Uefa, Coppe Intercontinentali e Mondiali per Club. Insomma, queste finali dicono tanto, trasudano storia, tradizione, campioni e spettacolo.

Il ritorno tra i grandi dell'Ajax

Per alcuni la finale è una conferma, per altri è un ritorno: lo è per l’Ajax, che ha rotto un digiuno europeo che per le olandesi durava da troppo tempo. L’ultima finalista oranje tra Champions League ed Europa League va ritrovata nel 2002, quando fu il Feyenoord ad arrivare in finale nell’allora Coppa Uefa, battendo per 3-2 il Borussia Dortmund. Più lunga l’attesa per l’Ajax, che l’ultima finale di Coppa Uefa la giocò addirittura nel 1992 contro il Torino, aggiudicandosi il trofeo con un doppio pareggio tra andata e ritorno.

Nel complesso, l’Ajax manca da una finale europea dal 1996, e anche in quel caso se la giocò contro un’italiana: era la Champions League, ed i lancieri persero ai calci di rigore contro la Juventus, all’Olimpico di Torino. Gli olandesi di Amsterdam nella loro bacheca hanno però quattro Champions League, di cui tre consecutive dal 1971 al 1973, prima di tornare ad alzare la coppa nel 1995 in faccia al Milan.

Sempre restando in tema Europa League, il Manchester United rivede la luce e torna a mettere il naso in una finale europea dopo sei anni, dopo il 2011 quando perse la Champions League a Wembley per mano del Barcellona di Pep Guardiola. Era chiaramente un altro ciclo, con Sir Alex Ferguson in panchina ed un parterre de roi totalmente diverso in campo. I Red Devils centrano però per la prima volta nella loro storia l’atto finale della seconda vetrina continentale, l’Europa League, al secolo Coppa Uefa. A livello europeo, è l’unico trofeo che manca nella bacheca dei rossi di Manchester. E Ajax-Manchester United sarà la finale di Europa League con più Champions League vinte tra le due contendenti: un ritrovo tra grandi di lusso in un ristorante meno stellato.

Mourinho uomo delle finali

Per Josè Mourinho si allarga invece lo score di partecipazioni alle finali: per lui, dopo quella vinta con il Porto nel 2003, quella con il Manchester United è la seconda finale di Europa League, o Coppa Uefa, o come vi piace di più. In Champions League, altrettante finali, un Porto-Monaco del 2004 ed un Inter-Bayern Monaco del 2010. La storia ed i numeri parlano per lui: tre finali raggiunte, tre finali vinte prima di questa.

Come dicevamo, sono tanti i titoli messi in campo dalle quattro squadre finaliste nelle due competizioni europee: abbiamo parlato dell’Europa League, ma il carico pesante lo mettono sul tavolo anche Juventus e Real Madrid. I bianconeri hanno centrato la seconda finale negli ultimi tre anni dopo quella persa nel 2015 e vanno alla caccia della terza Champions League della loro storia dopo aver vinto nel 1985 e nel 1996, proprio contro l’Ajax ai rigori. È la nona finale della storia in Champions per i bianconeri, che hanno sempre avuto la pecca di non riuscire a concretizzare in finale il cammino europeo, perdendo sei finali (1973, 1983, 1997, 1998, 2003 e 2015). I cinque volte campioni d’Italia in carica hanno dalla loro, sempre in termini continentali, tre vittorie in Coppa Uefa datate 1977, 1990 e 1993 ed una finale persa nel 1995.

Il Real Madrid, dopo un’assenza di dodici anni dal 2002 (finale vinta a Glasgow contro il Bayer Leverkusen) al 2014, ora sembra averci preso gusto: quella conquistata ai danni dell’Atletico Madrid è la terza finale in quattro anni per i blancos, che hanno vinto nel 2014 la “decima”, l’anno scorso a San Siro e ora vanno alla ricerca di un back to back che nella storia della Champions League, nella forma e nella nomenclatura moderna, non è mai riuscito a nessuno. I madrileni sono i primatisti per numero di coppe vinte: undici Coppe dei Campioni o Champions League, due Coppa Uefa o Europa League.