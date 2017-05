L'Ajax vede Stoccolma: 4-1 al Lione e finale di Europa League a un passo

Non è fatta, ma quasi. 21 anni dopo l'ultima finale europea, l'Ajax ha un piede e mezzo, se non entrambi, a Stoccolma: è Europa League e non Champions League, ma conta pochissimo per un club che per due decenni si era pesantemente smarrito in campo internazionale. Il 4-1 al Lione suona quasi come una sentenza, visto che ai francesi servirà ora una vittoria con tre reti di scarto per ribaltare il discorso qualificazione: non impossibile ma molto, molto difficile. La squadra di Genesio lascia in panchina l'acciaccato Lacazette fino a un quarto d'ora dalla fine ed è costretta contare su un Tolisso in non perfette condizioni, ma è dietro che perde la partita: ogni volta che i vari Traoré, Younes, Ziyech e Dolberg si avvicinano all'area avversaria sono dolori. Sembra dunque svanire inesorabilmente il sogno della prima finalissima della storia del Lione, già arrivato a un passo da Madrid nell'edizione 2009/10 di Champions. Mentre l'Ajax si appresta a giocarsi il secondo trofeo europeo dopo averlo già vinto nel 1991/92: allora l'avversario fu il Toro di Emiliano Mondonico, stavolta – se tra 7 giorni non accadrà l'impensabile – sarà una tra Celta Vigo e Manchester United, in campo domani sera.

La cronaca della partita

Il Lione non approccia nella maniera sbagliata il match. Anzi, per una buona ventina di minuti non lascia spazi alla manovra dell'Ajax e ha una grande chance per passare con Cornet: la sua deviazione ravvicinata viene però sporcata dal fondamentale intervento di Onana. Appena si organizza, però, l'Ajax è mortale. E passa al 25': punizione di Ziyech, Traoré spizza quanto basta per ingannare Lopes e il pallone termina in rete. I francesi non reagiscono e 9 minuti più tardi subiscono pure il raddoppio: errore collettivo della difesa nato da un rilancio sbagliato di Lopes, freddato imparabilmente da Dolberg a tu per tu con il danese. Prima dell'intervallo, Younes ha anche il pallone del 3-0: stavolta Lopes è però miracoloso nel chiudergli la porta in faccia.

Ajax forward Kasper Dolberg celebrates after scoring a goal during UEFA Europa League semi-final, first leg, Ajax Amsterdam v Olympique LyonnaisGetty Images

L'ex Gladbach sbaglia una prima volta, non una seconda: a inizio ripresa Ziyech lo lancia in porta, Lopes fa quel che può sul suo destro ma il pallone supera la linea bianca nonostante l'estremo tentativo di Diakhaby. Onana dice di no a Fekir, Lopes agli scatenati Dolberg e Traoré. Poi il Lione accorcia al 66' grazie a un imprendibile destro dal limite di Valbuena. È il miglior momento dei francesi, vicini anche al 3-2 con Fekir: bravissimo ancora Onana a chiuderlo. Al 71', però, ancora Traoré chiude i discorsi facendo irruzione a porta vuota sul centro di Ziyech. Il 4-1 spegne le velleità del Lione, che comunque ha qualche ultima opportunità con i neo entrati Ghezzal e Rafael. Mentre gli scatenati Traoré, Younes, Ziyech e David Neres si divorano ripartenze potenzialmente letali. Ma all'Ajax va bene così: in Francia basterà gestire un vantaggio enorme per volare a Stoccolma.

La statistica chiave

Fortino inespugnabile, quello dell'Ajax: in casa gli uomini di Bosz hanno vinto tutte e 7 le partite disputate in Europa League.

Il tweet

Gioia incontenibile anche per John Heitinga...

Il migliore in campo

Traoré. Tra lui e Ziyech è una gara a chi incide di più. Se il compagno domina il gioco con la propria qualità, lui ci mette i gol, oltre all'assist vincente per Dolberg. Devastante sulla destra: ogni volta che punta l'uomo è un pericolo mortale.

Ajax Amsterdam vs Olympique LyonGetty Images

Il peggiore in campo

Tolisso. Di buono ci sono un assist che Jallet spreca e poco altro. Le condizioni fisiche precarie con cui scende in campo certamente non lo aiutano.

Il tabellino

Ajax (4-3-3): Onana; Tete, Sanchez, de Ligt, Riedewald; Klaassen, Schöne (71' van de Beek), Ziyech; Traoré, Dolberg (88' David Neres), Younes (79' Kluivert). All. Bosz

Lione (4-2-3-1): Lopes; Jallet (69' Rafael), Nkoulou, Diakhaby, Morel; Tousart (58' Ghezzal), Gonalons; Cornet (76' Lacazette), Tolisso, Valbuena; Fekir. All. Genesio

Arbitro: Gianluca Rocchi (Italia)

Gol: 25' Traoré (A), 34' Dolberg (A), 49' Younes (A), 67' Valbuena (L), 71' Traoré (A)

Note: ammoniti de Ligt (A), Gonalons (L), Traoré (A)